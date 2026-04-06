Zwei Männer suchen im Garten nach Ostereiern und finden ein Fläschchen mit der Aufschrift „Polonium 210“. Das Umweltministerium will das Fläschchen nun untersuchen.
06.04.2026 - 08:47 Uhr
Nachdem zwei Männer bei der Ostereiersuche in Vaihingen an der Enz nordwestlich von Stuttgart ein Fläschchen mit der Aufschrift „Polonium 210“ gefunden haben, laufen die Ermittlungen weiter. Polonium 210 ist ein potenziell tödliches Strahlengift. Unklar war am Sonntagabend noch, welcher Stoff in dem Fläschchen war. Das Umweltministerium transportierte das Kunststofffläschchen gesichert ab, wie die Polizei mitteilte.