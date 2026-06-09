Natürlich wird auch jenseits der 30 noch kräftig (und niveauvoll) gekickt: Bei der SKV Rutesheim und dem SV Gebersheim findet ein deutschlandweites Turnier statt.
09.06.2026 - 07:30 Uhr
Am Freitag (ab 15 Uhr) und Samstag (ab 9.30 Uhr) verwandelt sich der Sportpark Bühl in Rutesheim in die Bühne des Deutschen-Altherren-Supercups Ü 32: Teams aus ganz Deutschland kämpfen um den Titel – insgesamt starten 40 Mannschaften, die weiteste Anreise haben der Grimmener SV aus Mecklenburg-Vorpommern (876 km), Titelverteidiger 1. FC Frankfurt/Oder aus Brandenburg (704 km) und der SV Preußen Reinfeld (703 km) aus Holstein.