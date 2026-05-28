Fußball Bezirk Enz/Murr: Orte und Termine für Wundertüte Relegation stehen fest

Noch zwei Spieltage, dann steht fest, welche Teams Im Bezirk Enz/Murr ihr Glück noch in der Relegation suchen können, wenn es um Verbleib, Aufstieg oder Abstieg geht.

Die Termine für die Relegationsspiele im Fußball Bezirk Enz/Murr stehen fest. Die Partie um den Aufstieg in die Bezirksliga zwischen den entsprechenden Teams der Kreisliga A Staffel 2 und der Staffel 3 findet am 12. Juni um 18 Uhr bei der Spvgg Renningen statt. Einen Tag später am 13. Juni um 18 Uhr treten beim TSV Ensingen der Vertreter der Kreisliga A Staffel 1 und der Bezirksligist, der den Relegationsrang erreicht gegeneinander an. Am 21. Juni um 15 Uhr treffen die Sieger der oberen Begegnungen beim VfR Großbottwar aufeinander.