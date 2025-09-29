Fußball-Bezirksliga: 5. Spieltag: Musberger Zauberstab, Saures für den Ex-Verein und drei glänzende Torhüter

Wer oder was hat es verdient, in der Berichterstattung an erster Stelle zu stehen? Es gibt so Wochenenden, an denen fällt eine Festlegung schwer. Vielleicht die vier Echterdinger Youngster, die ihren Ex-Verein aus dem Stadion geschossen haben? Oder jenes Torhüter-Trio, das am Sonntag mit herausragenden Leistungen aufwartete? Oder doch eher der unveränderte Überraschungstabellenführer TSV Musberg? Der hat am aktuellen fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen jedenfalls das nächste sportliche Ausrufezeichen gesetzt, wonach sich allmählich eine Frage stellt: tatsächlich nur eine Momentaufnahme – oder steckt mehr dahinter? Zumindest einer ist von Letzterem überzeugt.