Fußball-Bezirksliga Chancen hüben wie drüben – Unterhaltsames Duell endet remis
Die im Verfolgerfeld stehenden Fußball-Bezirksligisten TSV Heimsheim und SV Kornwestheim trennen sich 1:1.
Die im Verfolgerfeld stehenden Fußball-Bezirksligisten TSV Heimsheim und SV Kornwestheim trennen sich 1:1.
„Mit dem Punkt können wir gut leben“, sagt Roberto Raimondo, Trainer des SV Kornwestheim, am Sonntag nach dem 1:1 beim TSV Heimsheim. Auch in Anbetracht dessen, dass sein Team wegen mehrerer Ausfälle aus dem Zahnfleisch daherkommt, kann sich der Zähler durchaus sehen lassen – auch wenn bei so mancher Chance gar noch mehr drin gewesen wäre. „Heimsheim wollte nach dem Pokal-Aus gegen uns wohl auch unbedingt gewinnen“, so Raimondo.