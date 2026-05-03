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  6. Chancen hüben wie drüben – Unterhaltsames Duell endet remis

Fußball-Bezirksliga Chancen hüben wie drüben – Unterhaltsames Duell endet remis

Die im Verfolgerfeld stehenden Fußball-Bezirksligisten TSV Heimsheim und SV Kornwestheim trennen sich 1:1.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

„Mit dem Punkt können wir gut leben“, sagt Roberto Raimondo, Trainer des SV Kornwestheim, am Sonntag nach dem 1:1 beim TSV Heimsheim. Auch in Anbetracht dessen, dass sein Team wegen mehrerer Ausfälle aus dem Zahnfleisch daherkommt, kann sich der Zähler durchaus sehen lassen – auch wenn bei so mancher Chance gar noch mehr drin gewesen wäre. „Heimsheim wollte nach dem Pokal-Aus gegen uns wohl auch unbedingt gewinnen“, so Raimondo.

 

Die Gastgeber wären beinahe früh in Führung gegangen. Doch zweimal konnte der SVK den Ball noch vor der Torlinie klären. Stattdessen waren es dann die Kornwestheimer selbst, die zuerst jubeln durften. Nach einem sehenswerten Konter über Marco Schwalb legte Nico Schürmann den Ball vor dem Tor quer, und Dennis Bechthold brachte ihn aus fünf Metern grätschend im Tor unter (15.). Mit einem Kopfball aus etwa derselben Entfernung hätte Tom Schneider noch vor der Halbzeitpause erhöhen können, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor.

In Hälfte zwei blieb es spannend, es ging hin und her. Auf beiden Seiten sorgten gerade auch Standardsituationen immer wieder für Gefahr. Der gerade erst eingewechselte SVKler Timo Hartmann verfehlte den Kasten mit einem Schuss hauchdünn (60.). Bitter aus Gästesicht: Nach einem Ballverlust kam Heimsheim dann zum Ausgleich. Die Gastgeber spielten den Konter sauber zu Ende (68.). In der Folge war zu spüren, dass beide Teams gewinnen wollten. Sie spielten mit offenem Visier. Der eine Viertelstunde vor dem Ende eingewechselte Stefano Nicolazzo wäre beinahe noch zum Matchwinner geworden, doch nach seinem Schuss parierte der Heimsheimer Keeper überragend.

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Der Fußball-Bezirksligist muss weiterhin um den Ligaerhalt bangen. Gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Croatia Bietigheim unterlag der SVP im Heimspiel klar mit 0:3.

In der Tabelle treten beide Teams im eng beieinander liegenden Verfolgerfeld hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz damit mehr oder weniger auf der Stelle. Während der Rückstand der Kornwestheimer wohl sowieso zu groß war, da sie mehr Spiele als die Konkurrenz ausgetragen haben, verpasste Heimsheim den vorübergehenden Sprung auf Rang zwei.

Beim SVK liegt die Konzentration sowieso eher auf dem Bezirkspokal-Endspiel an Christi Himmelfahrt, 14. Mai, in Bissingen gegen den A1-Liga-Spitzenreiter TSV Grünbühl. Eine große Hoffnung beim SVK ist es, dass die lange Ausfallliste – es fehlten am Sonntag unter anderem Kapitän Marco Reichert und weiterhin der Tojäger Lionel Schmidt – bis dahin etwas kürzer wird.

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