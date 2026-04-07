Wie war das doch gleich mit Ostern? Ruhig, besinnlich, ein Fest der inneren Einkehr? Die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat an diesem Wochenende das Gegenteil geboten. Zum einen in sportlich positiver Hinsicht, in welcher die Tabelle beim ASV Botnang für Gefühlswallungen sorgt. Nächstes Wundertüten-Ergebnis der Staffel: Seit Samstag grüßt der Aufsteiger als neuer Spitzenreiter von Platz eins. Demgegenüber steht aber auch eine hässliche Seite. Anderer Schauplatz, andere Aufregung: Die Heimpartie von Croatia Stuttgart endete mit Beleidigungen, Drohungen und einem Spielabbruch. Die Polizei rückte mit drei Einsatzwagen aus.