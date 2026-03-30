Auch am 20. Spieltag bestätigt die Staffel ihren Ruf als Wundertüte. Von Vaihinger Video-Grüßen, einem Ellbogen-Aussetzer und dem drohenden Saison-Aus für den Toptorjäger der Liga.
Im wöchentlichen Tippspiel unserer Zeitung zur Fußball-Bezirksliga ist es diese Saison eine zähe Geschichte: Die Experten liegen reihenweise daneben. Kein Wunder: wer wollte solche Ergebnisse richtig voraussagen? Auch am aktuellen 20. Spieltag ist sich die Staffel ihrem mittlerweile erworbenen Ruf als Wundertüte treu geblieben – sehr zum Leidwesen des SV Vaihingen, des SV Bonlanden und von Croatia Stuttgart, die schwere Niederlagen hinnehmen mussten. Und sehr zur Freude des TSV Jahn Büsnau und des ASV Botnang. Die beiden Aufsteiger steuern als Zweiter und Dritte der Tabelle weiter stramm auf Favoritensturzkurs. Wird es einem von ihnen am Ende gar gelingen, auch die Titelprognosen auf den Kopf zu stellen?