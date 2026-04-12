Fußball – Bezirksliga Ein Wechselbad der Gefühle
In einer spannenden und hart umkämpfen Begegnung der Fußball-Bezirksliga trennen sich der TSV RSK Esslingen und der TSV Berkheim 5:5.
In einer spannenden und hart umkämpfen Begegnung der Fußball-Bezirksliga trennen sich der TSV RSK Esslingen und der TSV Berkheim 5:5.
Was für ein Stadt-Derby in der Fußball Bezirksliga: Zehn Tore, zwei völlig unterschiedliche Spielhälften und ein Wechselbad der Gefühle auf beiden Seiten. Am Ende hieß es in dem hart umkämpften und bis zur letzten Minute spannenden Spiel zwischen dem TSV RSK Esslingen und dem TSV Berkheim 5:5 (3:1). Alle Beteiligten waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden, denn das Remis und die damit verbundene Punkteteilung bringt keines der beiden Teams in der Tabelle weiter. Die Berkheimer bleiben auf dem Relegationsplatz 13 und der TSV RSK auf Tabellenplatz vier.