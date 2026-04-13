Fußball-Bezirksliga: Ekstase nach Mega-Endspurt des Spitzenreiters und ein erneuter Trainerwechsel

Ein Mega-Endspurt des Tabellenführers ASV Botnang, ein Cannstatter Gegenspieler, der die wohl verrückteste Viertelstunde seiner Fußballerkarriere erlebt, und ein erneuter Trainerwechsel bei Croatia Stuttgart – mit diesen Ereignissen biegt die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen turbulent in die allmählich entscheidende Saisonphase ein. Acht Spieltage vor Schluss führen in eben den Botnangern sowie dem TSV Jahn Büsnau nun sogar zwei Aufsteiger das Klassement an. Die Wahrscheinlichkeit für eine der größten Meisterschaftsüberraschungen in der knapp 50-jährigen Geschichte des heutigen Ligensystems ist damit weiter gestiegen.