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  6. Dem SV Pattonville fehlen in Löchgau wohl vier Schlüsselspieler

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Dem SV Pattonville fehlen in Löchgau wohl vier Schlüsselspieler

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Dem SV Pattonville fehlen in Löchgau wohl vier Schlüsselspieler
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Pattonvilles Kapitän Philipp Mandic droht erneut auszufallen. Foto: Peter Mann

Der erst wiedergenesene Kapitän des SV Pattonville, Philip Mandic, ist für das Spiel beim FV Löchgau II genauso fraglich wie der Keeper Karl Birkeneder und beide Innenverteidiger.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Das Schicksal, das den SV Pattonville widerfuhr, teilen auch andere Vereine im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr. Der kommende Gegner der Pattonviller, der FV Löchgau II, feierte vor fünf Wochen einen Sieg gegen den AKV Ludwigsburg. Beim 14:0 verbesserte die Landesliga-Reserve ihre Tordifferenz im Abstiegskampf ursprünglich deutlich. Im Hinspiel gewannen die Löchgauer mit 3:1. Die Ergebnisse sind bekanntlich hinfällig geworden, da sich der AKV Ludwigsburg aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat und alle seine bisherigen Partien annulliert wurden. Dem FV Löchgau II fehlen damit ebenso wie dem SV Pattonville sechs Punkte aus diesen Spielen.

 

An der Gesamtsituation vor dem Duell am Sonntag um 15 Uhr in Löchgau hätten die annullierten Ergebnisse jedoch wohl nur wenig geändert: Der SV Pattonville steht auf Rang 13 und damit auf dem Relegationsplatz, erster Absteiger wäre momentan der FV Löchgau II auf Platz 14. Der Vorsprung der Pattonviller beträgt vier Punkte. „Wir werden gegen eine Mannschaft spielen, die ihre letzte Chance darin sieht, gegen uns zu gewinnen“, prognostiziert Francis Pola, der Cheftrainer des SV Pattonville. Nicht nur deshalb sieht er sich vor dem Gastgeber gewarnt. Vergangene Woche führten die Löchgauer zeitweise mit 3:1 und 4:2 gegen den Tabellenvierten Spvgg Besigheim. Am Ende blieb dem abstiegsgefährdeten Club nur ein 4:4 – der erst zweite Punktgewinn in der Rückrunde.

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Dass das Reserveteam Unterstützung „von oben“ erhalten könne, falle laut dem Pattonviller Trainer nicht sonderlich ins Gewicht. „Wir müssen uns aber hauptsächlich auf uns konzentrieren“, sagt Pola. Die schwache zweite Hälfte beim FC Marbach (2:2) offenbarte deutlichen Nachbesserungsbedarf. „Es gibt viele Aspekte. Wir haben geschaut, wieso wir in der zweiten Hälfte aufgehört haben zu spielen“, berichtet Pola. Insbesondere am Spielaufbau und der Chancenverwertung haben Pola und sein Trainerteam gefeilt.

Die ganze Trainingsarbeit kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass den SV Pattonville erneut Verletzungsprobleme plagen. Kapitän Philip Mandic, der in Marbach seine Startelfrückkehr feierte, musste nach einem rüden Foul verletzt ausgewechselt werden. Er konnte die Woche nicht trainieren und ist damit genauso fraglich wie die beiden Innenverteidiger Philipp Kravchenko und Marvin Grimbacher sowie Stammtorhüter Karl Birkeneder. Weil Ersatzkeeper Jan Moor kürzlich am Knie operiert wurde, muss wohl erneut A-Jugend-Torhüter Armin Imsirovic einspringen.

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