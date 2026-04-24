Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Dem SV Pattonville fehlen in Löchgau wohl vier Schlüsselspieler

Das Schicksal, das den SV Pattonville widerfuhr, teilen auch andere Vereine im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr. Der kommende Gegner der Pattonviller, der FV Löchgau II, feierte vor fünf Wochen einen Sieg gegen den AKV Ludwigsburg. Beim 14:0 verbesserte die Landesliga-Reserve ihre Tordifferenz im Abstiegskampf ursprünglich deutlich. Im Hinspiel gewannen die Löchgauer mit 3:1. Die Ergebnisse sind bekanntlich hinfällig geworden, da sich der AKV Ludwigsburg aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat und alle seine bisherigen Partien annulliert wurden. Dem FV Löchgau II fehlen damit ebenso wie dem SV Pattonville sechs Punkte aus diesen Spielen.