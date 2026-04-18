 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. SV Kornwestheim ohne Coach nach Lomersheim

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr SV Kornwestheim ohne Coach nach Lomersheim

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim ohne Coach nach Lomersheim
1
Tobias Oesterwinter ist diesmal als spielender Co-Trainer gefordert. Foto: Peter Mann /Archiv

Der SV Kornwestheim reist zum TSV Phoenix Lomersheim, doch Trainer Roberto Raimondo fehlt. Für ihn springt der Co-Trainer ein. Zudem ist noch eine offene Rechnung.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Der Fußballtrainer Roberto Raimondo stellt sich gerne schützend vor seine Mannschaft und will in ganz unterschiedlichen Konstellationen so viel Druck wie möglich abfedern. „Irgendwie haben die Jungs ja immer Druck, mal, wenn es gegen den Abstieg geht, aber auch dann, wenn das Umfeld schon wieder nach oben schielt und entsprechende Erwartungen aufgebaut werden“, sagt der Coach des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim. In der aktuellen Situation liegt sein Ensemble auf Rang fünf mit nur sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Phoenix Lomersheim.

 

Weil der aktuelle Zweite TSV Münchingen in der Rückserie kaum noch Punkte geholt hat, ist es nicht unrealistisch, dass die Kornwestheimer zumindest mit einem Auge auf Rang zwei schielen. Doch Raimondo wiegelt ab: „Für mich ist die Spvgg Besigheim die konstantere Mannschaft. Aber es ist schön, dass wir eine Saison ohne Kopfschmerzen spielen.“ Und überhaupt ziehe er den Hut vor seiner Formation, die eine enorme Entwicklung hinter sich hat – trotz des temporären Ausfalls wichtiger Leistungsträger und neben der Runde auch noch das Halbfinale im Bezirkspokal Enz/Murr erreicht hat.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: SV Kornwestheim macht es unnötig spannend

Fußball-Bezirksliga SV Kornwestheim macht es unnötig spannend

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Kornwestheim bezwingen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 1:0. Dabei verpassen sie es, den Deckel früher draufzumachen.

In Lomersheim wird der SVK-Trainer nicht als Druckausgleicher wirken können, denn er ist aus beruflichen Gründen verhindert. Für ihn übernimmt als spielender Co-Trainer Tobias Oesterwinter, mit dem er seit über einem Jahr ein kongeniales Duo bildet. Der Abwehrspieler wird von der Bank aus dann noch vom verletzten Stürmer Lionel Schmidt unterstützt. Unsicher ist auch, ob Kapitän Marco Reichert wegen seiner Wadenverletzung mitwirken kann. Gegen den Tabellenneunten Lomersheim hat der SVK noch eine Rechnung offen: Das Hinspiel verloren die Kornwestheimer nicht nur mit 1:3, sondern mussten auch noch die Rote Karte für Niklas Strehlow hinnehmen. Die Zeichen stehen deshalb auf Revanche.

Weitere Themen

SG Schozach-Bottwartal: Trainer Michael Walter: „Ich werde mit weinendem Auge gehen“

SG Schozach-Bottwartal Trainer Michael Walter: „Ich werde mit weinendem Auge gehen“

Trainer Michael Walter coacht die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal ein letztes Mal. Er blickt auf eine intensive Zeit zurück und erklärt, was ihm am meisten fehlen wird.
Von Melanie Bürkle
American Football Kornwestheim: Das Ei fliegt wieder: Cougars fordern zum Auftakt Ludwigsburg Bulldogs

American Football Kornwestheim Das Ei fliegt wieder: Cougars fordern zum Auftakt Ludwigsburg Bulldogs

Andreas Geibel, der Headcoach der Kornwestheim Cougars freut sich auf den Start in die Oberliga Baden-Württemberg und die Rückkehr von Quarterback Carlos Verduzco.
Von Elke Rutschmann
Handball-Oberliga: Notstand bei der SG Schozach-Bottwartal: Nur acht Spieler fit für Hardheim

Handball-Oberliga Notstand bei der SG Schozach-Bottwartal: Nur acht Spieler fit für Hardheim

Die SG Schozach-Bottwartal erlebt eine beispiellose Verletzungswelle. Die Lage vor dem Heimspiel gegen den TV Hardheim ist so dramatisch, dass sogar der Trainer aushilft.
Von Melanie Bürkle
Handball SV Kornwestheim: Das Duell der Top-Torschützen der 3. Liga

Handball SV Kornwestheim Das Duell der Top-Torschützen der 3. Liga

In Kornwestheim treffen im Duell mit dem TV Erlangen-Bruck zwei der gefährlichsten Torschützen der 3.-Liga aufeinander. Der SVK ist weiter auf Meister-Kurs.
Von Melanie Bürkle
Regionalliga SGV Freiberg: „Kleinigkeiten entscheiden, wer am Ende oben steht“ – Estasi zur Lage

Regionalliga SGV Freiberg „Kleinigkeiten entscheiden, wer am Ende oben steht“ – Estasi zur Lage

Der SGV Freiberg steckt vor dem Duell mit dem TSV Steinbach Haiger in der heißen Phase des Aufstiegsrennens. Mario Estasi erklärt, worauf es jetzt ankommt, um die Spitze zu erobern.
Von Elke Rutschmann
Handball 3. Liga Frauen: Auch der Trainer hatte so richtig Spaß beim Coachen

Handball 3. Liga Frauen Auch der Trainer hatte so richtig Spaß beim Coachen

Hannah Hönig sticht mit zehn Toren beim 30:30 der SG Schozach-Bottwartal in Allensbach heraus. Für Coach Michael Walter waren alle Akteurinnen wichtig.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga Süd: Die Lurchis zaubern in der zweiten Halbzeit und holen ersten Sieg in Würzburg

Handball 3. Liga Süd Die Lurchis zaubern in der zweiten Halbzeit und holen ersten Sieg in Würzburg

Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim drehen ein fast schon verloren geglaubtes Spiel bei den Wölfen Würzburg zu einem grandiosen 29:27-Erfolg.
Von Melanie Bürkle
Handball Oberliga Frauen: Platz drei ist für SVK-Frauen nach Überraschung noch möglich

Handball Oberliga Frauen Platz drei ist für SVK-Frauen nach Überraschung noch möglich

Die Kornwestheimer Handballerinnen freuen sich über 27:23 (12:12) –Sieggegen den TuS Ottenheim und das starke Coemback von Marina Tinti.
Von Melanie Bürkle
Kreisliga A Staffel 1 Enz/Murr: Höpfigheims Coach fällt aus Frust vernichtendes Urteil über sein Team

Kreisliga A Staffel 1 Enz/Murr Höpfigheims Coach fällt aus Frust vernichtendes Urteil über sein Team

Mit neuem Trainerduo schlägt der TSV Erdmannhausen den VfB Tamm, Affalterbach unterliegt überraschend dem TSC, SGV Murr müht sich zum Dreier und die Kellerkinder bleiben ohne Punkte.
Von Marek Lantz
Kreisliga A1/A2: Der SV Kornwestheim II ergreift den letzten Strohhalm

Kreisliga A1/A2 Der SV Kornwestheim II ergreift den letzten Strohhalm

Kreisliga A Staffel 1 und 2 Enz/Murr: Der TSC Kornwestheim feiert überraschenden Sieg auf Naturrasen, Drita festigt nach Sieg gegen Heimerdingen II Rang zwei.
Von Marek Lantz
 
 