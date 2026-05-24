Fußball – Bezirksliga Erster Sieg nach neun Spielen – TSV Schmiden so gut wie gerettet
Die Bezirksliga-Fußballer gewinnen beim Kellerkind TSV Michelfeld nach einer starken Mannschaftsleitung mit 3:0.
Die Bezirksliga-Fußballer gewinnen beim Kellerkind TSV Michelfeld nach einer starken Mannschaftsleitung mit 3:0.
Jubel gleich aus mehreren Gründen beim TSV Schmiden nach dem 3:0-Erfolg am Samstag im Auswärtsspiel beim TSV Michelfeld. Einerseits ging eine Serie von neun sieglosen Spielen in Serie zu Ende. Andererseits reicht der Sieg aller Voraussicht nach bereits zwei Spieltag vor Saisonschluss zum Klassenverbleib.