Fußball – Bezirksliga: Erster Sieg nach neun Spielen – TSV Schmiden so gut wie gerettet

Jubel gleich aus mehreren Gründen beim TSV Schmiden nach dem 3:0-Erfolg am Samstag im Auswärtsspiel beim TSV Michelfeld. Einerseits ging eine Serie von neun sieglosen Spielen in Serie zu Ende. Andererseits reicht der Sieg aller Voraussicht nach bereits zwei Spieltag vor Saisonschluss zum Klassenverbleib.

Er gehe davon aus, dass der Sieg den Nichtabstieg bedeute, sagt denn auch Schmidens Abteilungsleiter Marco Fazio. „Sowohl in der Landesliga, als auch in der eigenen Staffel müsste alles gegen uns laufen. Wir zudem keinen Punkt mehr holen, um noch in Gefahr zu geraten. Das halte ich für ausgeschlossen“, gibt sich der Abteilungsleiter optimistisch.

Letzter Sieg des TSV Schmiden war am 8. März

Der letzte Sieg der Kicker vom Nurmiweg datiert vom 8. März – ein 5:2-Heimerfolg gegen Schwaikheim. Was dann folgte, waren fünf Niederlagen und vier Unentschieden und das Abrutschen Richtung kritische Zone. Jedoch habe man nach der 0:1-Niederlage gegen den Titelanwärter Allmersbach und zuletzt dem 0:0 gegen Unterweissach gesehen, dass „die Truppe will und lebt“, so Fazio. Der Aufwärtstrend sei gegen das Kellerkind TSV Michelfeld fortgesetzt worden und der Sieg letztlich nie gefährdet und verdient gewesen.

In der Offensive machte Tommaso Siena den Unterschied. Dieser erzielte nach 30 Minuten die Gästeführung. Herrlich bedient wurde er dabei von Konstatinos Kotsoglou, der einen 40-Meter-Pass genau in den Lauf Sienas schlug und dieser im Strafraum das Spielgerät noch einmal aufspringen ließ und vollendete. Acht Minuten später ließ sich Siena erneut gratulieren – dieses Mal verwandelte er einen an sich verursachten Foulelfmeter. Foulelfmeter Nummer zwei führte nach 83. Minuten zur endgültigen Entscheidung. Skender Godanci wurde gelegt, der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Alessio Acri traf.

Gute Defensivleistung des TSV Schmiden

Doch nicht nur die Schmidener Offensivleistung passte, auch die Defensivarbeit stimmte. „Alle haben hervorragend gegen den Ball gearbeitet und unser Torhüter Nedim Hadziresic und die Fünfer-Abwehr-Kette um Kapitän Matthias Sessa waren sehr konzentriert“, lobt Fazio.

TSV Schmiden: Hadziresic – Chacon Pineda, Daniel Acri, Sessa, Aloisio, Silas Puppa (62. Cilenti) – Alessandro Fazio (59. Godanci), Kotsoglou (81. Alessio Acri), De Cristoforo (73. Elezi)– Tommaso Siena (88. Luis Puppa), Islami.