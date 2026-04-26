Fußball – Bezirksliga: FVP macht den Abstiegskampf spannender

Am Tabellenstand hat sich nichts geändert – an der Ausgangslage im Abstiegskampf aber schon: Der FV Plochingen ist durch den verdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Berkheim wieder besser im Rennen, die Berkheimer haben einen Sprung in die sichere Zone verpasst. Der FVP ist immer noch 14., verkürzte den Abstand auf den Relegationsplatz, den weiterhin die Berkheimer belegen, auf vier Punkte. Damit bleibt es sechs Spieltage vor Schluss weiterhin sehr spannend und alles noch offen – oder noch offener.

Berkheims Spielführer Oliver Wamsler stimmte sein Team vor der Partie lautstark mit den Worten „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel – und die Punkte holen wir uns“ ein. Zumal die Berkheimer nach den vergangenen Punktgewinnen als Favorit ins Spiel gingen – die Plochinger hatten in diesem Jahr noch gar nicht gepunktet. Aber es kam anders. Die Heimmannschaft legte druckvoll und schnell los, kombinierte gut und kam mit schnellen Spielzügen vor das gegnerische Tor.

Berkheim zu hektisch

Im Gegenzug agierte der TSV zu hektisch und die lang gespielten Bälle kamen bei den Mitspielern nicht immer an. Aber auf beiden Seiten wurden keine torgefährlichen Chancen herausgespielt – bis in der 20. Minute die Abwehr des TSV überspielt wurde, Plochingens Sergi Alcala Santiago den Ball zu Hrvoje Markic spielte, der flach wieder zurück auf Santiago schob und dieser dann ebenfalls flach zum viel umjubelten 1:0-Treffer einschob.

Bis zur Pause hatten die Plochinger dann mehr vom Spiel, hatten den besseren Spielaufbau, die Abwehr stand bei den vereinzelten Angriffen stabil und sie waren insgesamt ruhiger, souveräner in ihrer Spielweise. Die Gäste aus Berkheim spielten zu hektisch, hatten untereinander lautstark viel zu diskutieren und es gelang ihnen kein geordneter Spielaufbau. Insgesamt gab es viele harte Fouls, die nicht immer zu aller Zufriedenheit von Schiedsrichter Horst Schulz geahndet wurden und lautstark von den Zuschauern – von beiden Seiten – kommentiert wurden.

Nach der Pause, mit dem ersten Angriff, hatte Plochingens Santiago die 2:0-Führung auf dem Fuß: Er zog frei aus 18 Metern ab, aber Berkheims Keeper Mathis Weisbach wehrte ab. Insgesamt wurde das Spiel etwas flüssiger und in der Folge vergaben die Teams auf beiden Seiten gut herausgespielte Chancen: In der 55. Minute verfehlte Plochingens Mykhailo Kochniev mit einem satten Schuss knapp das Tor und im Gegenzug schoss Berkheims Nils Müller, er hatte die FV-Abwehr schon überrannt, direkt dem Plochinger Keeper Felix Rühs in die Arme. Doch in der 71. Minute spielte Plochingens Patrick Warth im Strafraum die TSV-Abwehr aus, gab das Spielgerät weiter an Lukas Werner, der flach von rechts unhaltbar ins lange Eck zum 2:0 abzog.

Im weiteren Spielverlauf gab es noch gut herausgespielte Chancen seitens der Gäste, die FVP-Abwehr hielt aber allen Angriffen stand. Es gab auch noch viele Nickligkeiten und Unterbrechungen durch Fouls, wofür es sechs Minuten Nachspielzeit gab.

„Der Sieg tut sehr, sehr gut“

Mit dem Abpfiff gab es lautstarken Jubel unter den Plochinger Spielern. FVP-Trainer Denis Egger war sehr froh: „Der Sieg tut sehr, sehr gut. Ich freue mich für meine Jungs.“ Weiter führte er aus: „Wenn wir wollen, geht auch was und ich habe wieder eine Mannschaft gesehen, die will und die sich belohnt hat und die echt ein gutes Spiel gemacht hat und ich bin sehr glücklich über die drei Punkte.“ Berkheims Trainer Patrick Bauer stimmte dem grundsätzlich zu: „Plochingen war die bessere Mannschaft und hat den Sieg verdient.“ Er haderte seinerseits mit dem schwierigen Spiel: „Wir haben die vergangenen Wochen richtig gut Fußball gespielt – diesmal war es von Anfang an bis Ende nichts. Wir waren zu ungenau im Spiel, haben viele Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren, was uns dann auch viel Kraft gekostet hat. Die eine oder zwei Chancen haben wir dann halt eben auch nicht gemacht.“

Die Plochinger haben das Rennen um den Klassenverbleib spannender gemacht – ganz zum Verdruss der Berkheimer.

FV Plochingen: Rühs (52. Ziegele) – Kochniev, Trick, Gehret – Göttken, Faulstich (61. Kulyk/70. Löfflath), Augustin, Santiago, – Warth, Werner, Markic (90.+3 Urban).

TSV Berkheim: Weisbach – Schmid, Sadat (90.+3 Storz), Bartmann – Michael Wamsler, Dallas (87. Breuning), Franken, Alber (27. Kai Müller/90.+3 Feldmann), Spohn (66. Cecchetti) – Oliver Wamsler, Nils Müller.

Schiedsrichter: Horst Schulz (Holzgerlingen).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Santiago (20.), 2:0 Werner (71.).

Gelbe Karten: Augustin, Löfflath/ Dallas, Oliver Wamsler, Breuning.

Beste Spieler: Warth, Markic, Santiago/Schmid, Oliver Wamsler, Franken.