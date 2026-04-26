Fußball – Bezirksliga FVP macht den Abstiegskampf spannender
Im Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga holt der FV Plochingen gegen den TSV Berkheim mit dem 2:0-Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.
Im Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga holt der FV Plochingen gegen den TSV Berkheim mit dem 2:0-Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.
Am Tabellenstand hat sich nichts geändert – an der Ausgangslage im Abstiegskampf aber schon: Der FV Plochingen ist durch den verdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Berkheim wieder besser im Rennen, die Berkheimer haben einen Sprung in die sichere Zone verpasst. Der FVP ist immer noch 14., verkürzte den Abstand auf den Relegationsplatz, den weiterhin die Berkheimer belegen, auf vier Punkte. Damit bleibt es sechs Spieltage vor Schluss weiterhin sehr spannend und alles noch offen – oder noch offener.