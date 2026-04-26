 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. FVP macht den Abstiegskampf spannender

Fußball – Bezirksliga FVP macht den Abstiegskampf spannender

Fußball – Bezirksliga: FVP macht den Abstiegskampf spannender
1
Plochingens Routinier Patrick Warth (rechts) hat nicht nur in diese Szene Ball und Gegner unter Kontrolle. Foto: Nico Bauhof

Im Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga holt der FV Plochingen gegen den TSV Berkheim mit dem 2:0-Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Am Tabellenstand hat sich nichts geändert – an der Ausgangslage im Abstiegskampf aber schon: Der FV Plochingen ist durch den verdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Berkheim wieder besser im Rennen, die Berkheimer haben einen Sprung in die sichere Zone verpasst. Der FVP ist immer noch 14., verkürzte den Abstand auf den Relegationsplatz, den weiterhin die Berkheimer belegen, auf vier Punkte. Damit bleibt es sechs Spieltage vor Schluss weiterhin sehr spannend und alles noch offen – oder noch offener.

 

Berkheims Spielführer Oliver Wamsler stimmte sein Team vor der Partie lautstark mit den Worten „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel – und die Punkte holen wir uns“ ein. Zumal die Berkheimer nach den vergangenen Punktgewinnen als Favorit ins Spiel gingen – die Plochinger hatten in diesem Jahr noch gar nicht gepunktet. Aber es kam anders. Die Heimmannschaft legte druckvoll und schnell los, kombinierte gut und kam mit schnellen Spielzügen vor das gegnerische Tor.

Berkheim zu hektisch

Im Gegenzug agierte der TSV zu hektisch und die lang gespielten Bälle kamen bei den Mitspielern nicht immer an. Aber auf beiden Seiten wurden keine torgefährlichen Chancen herausgespielt – bis in der 20. Minute die Abwehr des TSV überspielt wurde, Plochingens Sergi Alcala Santiago den Ball zu Hrvoje Markic spielte, der flach wieder zurück auf Santiago schob und dieser dann ebenfalls flach zum viel umjubelten 1:0-Treffer einschob.

Bis zur Pause hatten die Plochinger dann mehr vom Spiel, hatten den besseren Spielaufbau, die Abwehr stand bei den vereinzelten Angriffen stabil und sie waren insgesamt ruhiger, souveräner in ihrer Spielweise. Die Gäste aus Berkheim spielten zu hektisch, hatten untereinander lautstark viel zu diskutieren und es gelang ihnen kein geordneter Spielaufbau. Insgesamt gab es viele harte Fouls, die nicht immer zu aller Zufriedenheit von Schiedsrichter Horst Schulz geahndet wurden und lautstark von den Zuschauern – von beiden Seiten – kommentiert wurden.

Nach der Pause, mit dem ersten Angriff, hatte Plochingens Santiago die 2:0-Führung auf dem Fuß: Er zog frei aus 18 Metern ab, aber Berkheims Keeper Mathis Weisbach wehrte ab. Insgesamt wurde das Spiel etwas flüssiger und in der Folge vergaben die Teams auf beiden Seiten gut herausgespielte Chancen: In der 55. Minute verfehlte Plochingens Mykhailo Kochniev mit einem satten Schuss knapp das Tor und im Gegenzug schoss Berkheims Nils Müller, er hatte die FV-Abwehr schon überrannt, direkt dem Plochinger Keeper Felix Rühs in die Arme. Doch in der 71. Minute spielte Plochingens Patrick Warth im Strafraum die TSV-Abwehr aus, gab das Spielgerät weiter an Lukas Werner, der flach von rechts unhaltbar ins lange Eck zum 2:0 abzog.

Im weiteren Spielverlauf gab es noch gut herausgespielte Chancen seitens der Gäste, die FVP-Abwehr hielt aber allen Angriffen stand. Es gab auch noch viele Nickligkeiten und Unterbrechungen durch Fouls, wofür es sechs Minuten Nachspielzeit gab.

Unsere Empfehlung für Sie

Fussball – Zusammenfassung: Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim

Fussball – Zusammenfassung Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim

Erster Saison-Sieg in 2026: Der FVP siegt mit 2:0 gegen den TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen verteilt Gastgeschenke. Der FVP II ist bereits abgestiegen.

„Der Sieg tut sehr, sehr gut“

Mit dem Abpfiff gab es lautstarken Jubel unter den Plochinger Spielern. FVP-Trainer Denis Egger war sehr froh: „Der Sieg tut sehr, sehr gut. Ich freue mich für meine Jungs.“ Weiter führte er aus: „Wenn wir wollen, geht auch was und ich habe wieder eine Mannschaft gesehen, die will und die sich belohnt hat und die echt ein gutes Spiel gemacht hat und ich bin sehr glücklich über die drei Punkte.“ Berkheims Trainer Patrick Bauer stimmte dem grundsätzlich zu: „Plochingen war die bessere Mannschaft und hat den Sieg verdient.“ Er haderte seinerseits mit dem schwierigen Spiel: „Wir haben die vergangenen Wochen richtig gut Fußball gespielt – diesmal war es von Anfang an bis Ende nichts. Wir waren zu ungenau im Spiel, haben viele Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren, was uns dann auch viel Kraft gekostet hat. Die eine oder zwei Chancen haben wir dann halt eben auch nicht gemacht.“

Die Plochinger haben das Rennen um den Klassenverbleib spannender gemacht – ganz zum Verdruss der Berkheimer.

FV Plochingen: Rühs (52. Ziegele) – Kochniev, Trick, Gehret – Göttken, Faulstich (61. Kulyk/70. Löfflath), Augustin, Santiago, – Warth, Werner, Markic (90.+3 Urban).

TSV Berkheim: Weisbach – Schmid, Sadat (90.+3 Storz), Bartmann – Michael Wamsler, Dallas (87. Breuning), Franken, Alber (27. Kai Müller/90.+3 Feldmann), Spohn (66. Cecchetti) – Oliver Wamsler, Nils Müller.

Schiedsrichter: Horst Schulz (Holzgerlingen).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Santiago (20.), 2:0 Werner (71.).

Gelbe Karten: Augustin, Löfflath/ Dallas, Oliver Wamsler, Breuning.

Beste Spieler: Warth, Markic, Santiago/Schmid, Oliver Wamsler, Franken.

Weitere Themen

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter

Fußball – Landesliga FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter

Fußball-Landesligist FV Neuhausen verliert beim Vorletzten MTV Stuttgart mit 0:2.
Von sip
Handball – Verbandsliga: Heli-Frauen stehen in der Aufstiegsrunde

Handball – Verbandsliga Heli-Frauen stehen in der Aufstiegsrunde

Die SG gewinnt in Heilbronn, der TSV Deizisau das Derby beim Team Esslingen. Neuhausen steigt ab.
Von bf/sip
Handball – Oberliga: SG Heli: Mission erfüllt

Handball – Oberliga SG Heli: Mission erfüllt

Die SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnt das Derby gegen den TSV Wolfschlugen mit 37:29 und macht den Verbleib in der Handball-Oberliga klar.
Von Sigor Paesler
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.
Von sip
Handball – Oberliga: Köngenerinnen schlagen sich gut

Handball – Oberliga Köngenerinnen schlagen sich gut

Die TSV-Frauen verlieren auch bei der HSG Bargau/Bettringen mit 27:29.
Von bf
Handball – Regionalliga: Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen

Handball – Regionalliga Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen

In der Handball-Regionalliga unterliegt der TV Plochingen der HSG Ostfildern mit 31:33. Plochingens Kapitän Axel Steffens verlässt den Verein.
Von Kerstin Dannath
Handball – 3. Liga: Neuhausener Niederlage aus dem Nichts

Handball – 3. Liga Neuhausener Niederlage aus dem Nichts

Obwohl die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gegen den TV Bittenfeld II fast über die komplette Spielzeit führen, verlieren sie mit 27:28. Kreisläufer-Talent Artur Usatiuc kommt.
Von Stefanie Gauch
Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Fußball – Verbandsliga FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen holen in Unterzahl beim Dritten TSV Oberensingen ein 4:4, schieben aber trotzdem erst einmal mächtig Frust.
Von Sigor Paesler
Handball – Vorschau: Positive Anspannung im Saisonendspurt

Handball – Vorschau Positive Anspannung im Saisonendspurt

Während es für viele Handball-Teams nur noch ums Prestige geht, stehen für einige in den verbleibenden Spielen noch wichtige Entscheidungen an.
Von Robin Kern
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Die Zweitliga-Wasserballer des SSVE gehen mit fünf Toren Vorsprung in das Viertelfinal-Playoff-Rückspiel.
Von Robin Kern
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 
 