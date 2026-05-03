Fußball-Bezirksliga Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville
Der Fußball-Bezirksligist muss weiterhin um den Ligaerhalt bangen. Gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Croatia Bietigheim unterlag der SVP im Heimspiel klar mit 0:3.
Der Fußball-Bezirksligist muss weiterhin um den Ligaerhalt bangen. Gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Croatia Bietigheim unterlag der SVP im Heimspiel klar mit 0:3.
So hatten sich das die Mannen des SV Pattonville nicht vorgestellt: Gegen das auf einem Abstiegsplatz stehende Croatia Bietigheim unterlag das Team am Sonntag zuhause nach fünf ungeschlagenen Spielen, darunter drei Siege, und verpasste im Kampf gegen den Abstieg die nächsten Big Points. Die beachtliche Erfolgsserie der vergangenen Wochen ist damit beendet.