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  6. Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga: Gebrauchter Nachmittag für SV Pattonville
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Eine der wenigen Offensivaktionen: Selvedin Shanmugarajah scheitert beim Abschluss am Bietigheimer Keeper. Foto: Peter Mann

Der Fußball-Bezirksligist muss weiterhin um den Ligaerhalt bangen. Gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Croatia Bietigheim unterlag der SVP im Heimspiel klar mit 0:3.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

So hatten sich das die Mannen des SV Pattonville nicht vorgestellt: Gegen das auf einem Abstiegsplatz stehende Croatia Bietigheim unterlag das Team am Sonntag zuhause nach fünf ungeschlagenen Spielen, darunter drei Siege, und verpasste im Kampf gegen den Abstieg die nächsten Big Points. Die beachtliche Erfolgsserie der vergangenen Wochen ist damit beendet.

 

Mann des Tages war Marko Turkovic, der alle drei Treffer beisteuerte – über die Spieldauer sauber verteilt in der 17., 60. und 80. Minute. Zuerst verschlief die Pattonviller Abwehr eine Situation, sodass der Stürmer vor dem Keeper frei durch war und im Eins gegen Eins die Nerven behielt. Beim zweiten Treffer spielten die Gäste den Ball gut durch die Reihen und bei einer Flanke startete Turkovic am kurzen Pfosten durch und schob ein. Und den Deckel drauf machte er mit Tor drei, als die SVP-Abwehr laut Trainer Francis Pola „blind verteidigte“, der Gegner dank gewonnener Zweikämpfe durchs Zentrum vors Tor kamen und erneut traf.

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„Es war ein rabenschwarzer Tag“, so das Fazit von Pola, der zudem einen weiteren Rückschlag einstecken musste. Selvedin Shanmugurajah sah in der 40. Minute Rot, nachdem er gegenüber seinem Gegenspieler einen Ausdruck geäußert habe. Er wird damit auch im wichtigen Saisonfinale fehlen. „Da lassen wir uns wieder provozieren“, ärgert sich Francis Pola, der allerdings auch betont, dass solche Wörter immer wieder während eines Spiels fallen würden und er deshalb auf eine Ermahnung gehofft habe. „Bei solchen Temperaturen in einem so wichtigen Spiel ist eine solche Karte zu so einem frühen Zeitpunkt entscheidend.“

Dass Croatia Mitte der zweiten Hälfte beim Spielstand von 0:2 nach einem Foul noch Gelb-Rot sah, änderte nichts mehr. Der Heimmannschaft gelang es schlichtweg nicht, für Torgefahr zu sorgen und verlor verdientermaßen. „Man hat der Mannschaft den Druck angemerkt, seit einigen Wochen immer und immer wieder gewinnen zu müssen. Aus diesem mentalen Tief sind wir heute nicht rausgekommen und Croatia hat das gut gemacht“, so Pola.

Der SVP steht unverändert einen Rang und zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Den hat der TSV Schwieberdingen inne, der ein Spiel weniger absolviert hat und gegen den es am letzten Spieltag zum direkten Duell kommt. Man hat also weiterhin alles in der eigenen Hand. Und Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg machen unabhängig vom Ergebnis am Sonntag zwei Punkte: Als nächstes gastiert Pattonville beim abgeschlagenen Schlusslicht TV Pflugfelden, der Woche für Woche zweistellig verliert, diesmal 0:22. Ein Sieg ist wahrscheinlich, auch wenn Pola warnt, dass es gegen Pflugfelden stets ein schwieriges Derby sei.

Zudem hat der Landesligist GSV Pleidelsheim am Sonntag ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf gegen den Abstieg gewonnen und kletterte auf den Relegationsrang. Sollte er den bis zum Saisonende nicht hergeben, gäbe es aus der Bezirksliga Enz/Murr einen Absteiger weniger. Darauf verlassen sollte sich in der Bezirksliga allerdings niemand.

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