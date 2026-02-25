Fußball – Bezirksliga: Gute Stimmung und viel Optimismus bei den Bezirksligisten

Die Vorpremiere in Form des Nachholspiel-Derbys zwischen dem FV Plochingen und dem TSV RSK Esslingen ist witterungsbedingt ausgefallen, am Sonntag aber geht es nach einer langen Winterpause in der Fußball-Bezirksliga wieder in die Vollen. Die Liga ist in Bezug auf die Teams der Region zweigeteilt: Bei den starken Aufsteigern TSV RSK und TSV Denkendorf darf es ruhig mindestens so gut weitergehen wie im vergangenen Jahr, bei den weiter hinten beziehungsweise sehr weit hinten stehenden Kickern des FVP und des TSV Berkheim gerne besser werden. Eines haben die Verantwortlichen des Bezirksliga-Quartetts gemeinsam: Sie starten motiviert und optimistisch ins Fußballjahr 2026. Gründe dafür sind vorhanden.

TSV RSK Esslingen Als Aufsteiger steht der TSV RSK Esslingen auf Platz vier. Und was sagt Trainer Marko Kovacic? „Für viele ist das überraschend. Für mich nicht, ich habe schon in der vergangenen Runde gesehen, dass die Mannschaft gut ist und dann haben wir uns noch sinnvoll verstärkt.“ So kann es also weitergehen. „Wir bleiben auf diesem Niveau, ich bin zufrieden“, sagt Kovacic, der gerade seinen Vertrag über den Sommer hinaus verlängert hat. Es gibt in Fabio Greco, der von der SG Schorndorf kam, und in Arlind Smajli vom VfL Kirchheim sogar noch zwei Verstärkungen für die Defensive. „Das sind gute Jungs, sie passen gut rein“, sagt der Coach, der es überhaupt als Trumpf sieht, „dass wir als Mannschaft funktionieren. Wir haben keine Superstars, es ziehen alle gut mit und das macht es für alle leichter.“ Der Erfolg macht es auch. Und so treten die TSV-RSK-Kicker auch am Sonntag selbstbewusst beim Spitzenreiter 1. FC Heiningen an, gegen den es im Hinspiel ein spektakuläres 4:7 gab.

TSV Denkendorf Esslingens Mitaufsteiger Denkendorf steht zwar als Neunter nicht ganz so gut, aber ordentlich da – die Mannschaft ist klar auf Klassenverbleib-Kurs. Der Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz zwölf beträgt acht Punkte. Aber natürlich warnt Trainer Lars-Hendrik Gil: „Die erste Aufgabe wird sein, genug Punkte zu holen, damit wir nach unten keine Probleme bekommen.“ Aber die Mannschaft hat schon gezeigt, dass sie Bezirksliga kann. „Wenn wir die drei bis vier 50:50-Spiele gewonnen hätten, sähe es noch besser aus“, sagt Gil, der sich insgesamt aber nicht beschweren will. Das gilt auch für die Wintervorbereitung und auch für die Zugänge. Luka Havjar vom Verbandsligisten FC Esslingen sowie Tizian Beinschrodt und Willy Vöhl, die vom Landesligisten TSV Plattenhardt kamen, haben sich nach Gils Aussage „unheimlich gut integriert“ und gleich Startelf-Potenzial. Die Denkendorfer können also optimistisch in die Rest-Runde schauen, auch wenn Gil betont: „Die anderen haben sich auch verstärkt, gerade Türkspor Nürtingen.“ Beim Start-Gegner SC Geislingen II gab es zwar einen Trainerwechsel, dennoch ist das am Sonntag eine Pflichtaufgabe.

FV Plochingen Mit Platz elf und 17 Zählern können die Plochinger nicht zufrieden sein und Coach Denis Egger ist es auch nicht. „Wir haben zu viele Punkte liegen gelassen in Spielen, in denen mehr drin gewesen wäre“, sagt er, glaubt entsprechend an seine Mannschaft und erklärt: „Einen einstelligen Tabellenplatz traue ich uns zu.“ Wie andere Trainer auch hatte er in der Vorbereitung viele krankheitsbedingte Ausfälle zu beklagen. Aber er nimmt es mit (Galgen-) Humor: „Wir hatten eine gute Sommervorbereitung und sind dann schlecht gestartet, jetzt hatten wir eine schlechte Wintervorbereitung und ich hoffe als Pendant auf einen guten Start.“ Gleichzeitig setzt er darauf, „dass sich der Kader wieder füllt, um inhaltlich zu arbeiten“. Positiv stimmen Egger die Zugänge von Hrvoje Markic und Loris Hoke. Der Weg der beiden nach Plochingen war sehr unterschiedlich. Während es bei Stürmer Markic eine Rückholaktion war, nachdem dieser vom FVP zum FC Esslingen und von dort zum TSV Bernhausen gegangen war, zog es Hoke studienbedingt in den Süden. Zuletzt hat er beim FC Sulingen in Niedersachsen gespielt. „Über Hrvojes Qualitäten müssen wir nicht reden, wir wollten ihn unbedingt haben“, sagt Egger, „Loris kann richtig kicken und ist ein angenehmer Typ.“ Das klingt alles vielversprechend, ändert aber nichts daran, dass der FVP am Sonntag beim Zweiten 1. FC Donzdorf erst einmal Außenseiter ist.

TSV Berkheim Der TSV Berkheim ist schwer in die Saison gestartet, zum Ende des Jahres gab es dann beim 3:1 gegen den 1. FC Frickenhausen und dem 3:2 gegen Türkspor Nürtingen endlich gleich zwei Siege am Stück – und dann kam die Weihnachtspause. Trainer Patrick Bauer ist trotzdem froh drum, denn die Akkus der Spieler waren leer. „Die Relegation hatte sich hingezogen wie Kaugummi und wir hatten nur zwei Wochen Pause“, sagt er in Bezug auf die sehr kurze Sommer-Vorbereitung, „wir haben echt gebraucht, um reinzukommen.“ Dazu kamen die Verletzungen der Leistungsträger Sebastian Franke, Nils Müller und Oliver Wamsler. Die sind nun wieder da beziehungsweise vollends fit, im Winter liefen Training sowie Testspiele gut und Bauer ist optimistisch, dass die Mannschaft das Feld wie in der vergangenen Saison von (fast) ganz hinten – die Berkheimer sind Vorletzter, damals standen sie sogar ganz hinten – aufrollen wird. „Man hat gesehen, dass wir wieder mehr Tore schießen“, sagt er. Und: „Wir wissen, dass es harte Arbeit wird, aber ich bin sehr positiv gestimmt.“ Das rettende Ufer erscheint bei drei Punkten Abstand erreichbar. Bauer glaubt an sein Personal, ist aber trotzdem froh, dass Dominik Alber wieder ins Team zurückkehrt. Der „Sechser“ hatte zuletzt aus beruflichen Gründen reduziert und in der zweiten Mannschaft gekickt. „Er hat Bezirksliga drauf, kann die Jungen führen und ist ein Terrier“, sagt Bauer. Der Blick auf die Tabelle ist bei den Berkheimern, die beim Sechsten VfL Kirchheim starten, also nicht allzu prickelnd, die Stimmung und die Hoffnung sind dagegen top.

Winter-Wechselbörse

1. FC Heiningen

Zugänge: Suwaibu Sanyang (SC Altbach).

Abgänge: Alperen Karaceylan (TSV Weilheim), Marc Galla (TSV Bernhausen).

1. FC Donzdorf

Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

SV Ebersbach

Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

TSV RSK Esslingen

Zugänge: Fabio Greco (SG Schorndorf), Arlind Smajli (VfL Kirchheim), Finn Scheuing (zurück nach Auslandsstudium).

Abgänge: Sebastian Grochol, Marcel Raposo (beide Pause).

TSV Weilheim

Zugänge: Alperen Karaceylan (FC Heiningen).

Abgänge: Gabriele Giacobbe (TSV Ötlingen), Lukas Voss (FC Rechberghausen).

VfL Kirchheim

Zugänge: Luis Ackermann (eigene A-Jugend), Andreas Kuchinke (eigene A-Jugend).

Abgänge: Arlind Smajli (TSV RSK Esslingen), Emir Sahdanovic (FC Kirchheim).

FV Forwärts Faurndau

Zugänge: Mattia Gianni (FC Eislingen).

Abgänge: Tino Martorelli (Karriereende).

Trainer: neu Giuseppe Iorfida.

TSG Salach

Zugänge: Niklas Daniel (1. FC Donzdorf), Arsim Istrefi (SC Geislingen).

Abgänge: keine.

TSV Denkendorf

Zugänge: Luka Havjar (FC Esslingen), Tizian Beinschrodt, Willy Vöhl (beide TSV Plattenhardt), Alex-Daniel Vasiu (vereinslos, davor SV Bonlanden).

Abgänge: Genti Kukaj, Besim Ramani (beide TSV Scharnhausen).

Trainer: neu Torwarttrainer Dennis Eiberle.

1. FC Frickenhausen

Zugänge: Mamouda Ouro Gezere (SGM Höllbach), Daniel Kühnbach Azevedo (FC Esslingen).

Abgänge: Semih Koza (TSV Weilheim II), Bledor Duraku (TuS Metzingen), Timo Emer, Luis Guillen (beide TSV Neckartailfingen).

FV Plochingen

Zugänge: Hrvoje Markic (TSV Bernhausen), Loris Hoke (FC Sulingen).

Abgänge: Stefan Padberg (SGM Waldburg/Grünkraut), Mahsum Alper (TSV Denkendorf).

Türkspor Nürtingen

Zugänge: Stergios Chatzoglou (SV Fellbach), Alperen Nehir (FC Esslingen), Valon Dodaj (FV Neuhausen), Tarik Serour (FV 09 Nürtingen).

Abgänge: Ardi Kryeziu (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Christian Onuchukwue ( SC Altbach), Esad Abanoz (SF Dettingen), Maloku Emrullah (TSB Schwäbisch Gmünd).

TSV Oberboihingen

Zugänge: Alvaro Artur Teixeira Nogueira (A-Jugend VfL Kirchheim).

Abgänge: Marvin Schweizer (TSV Raidwangen).

TSV Jesingen

Zugänge: Omar Camara (SV Kaisersbach), Gabriel Simion (SV Kaisersbach).

Abgänge: Veli Boz (TSV Notzingen).

Trainer: neu Co-Trainer Gabriel Simion.

TSV Berkheim

Zugänge: Dominik Alber (eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Christian Keller (Unbekannt), Grigorios Almpantis (GFV Ermis Meranastis Stuttgart), Dion Osmani (SC Altbach).

SC Geislingen II

Zugänge: keine Angaben.

Abgänge: keine Angaben.

Trainer: Björn Esslinger für Sezer Güler.