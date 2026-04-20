Fußball Bezirksliga Kantersieg des TSV Heimsheim – und Lino Widmaier macht alle Neune
Fußball-Bezirksligist TSV Heimsheim bezwingt das abgeschlagene Schlusslicht TV Pflugfelden mit 22:0 – Trainer Oliver Kudera zollt dem Gegner vollsten Respekt.
Fußball-Bezirksligist TSV Heimsheim bezwingt das abgeschlagene Schlusslicht TV Pflugfelden mit 22:0 – Trainer Oliver Kudera zollt dem Gegner vollsten Respekt.
Der TSV Merklingen und der TSV Münchingen waren spielfrei, damit war der TSV Heimsheim als einziger Altkreisverein in der Liga im Einsatz. Nach zuletzt zwei Niederlagen kehrte der Aufsteiger gegen das abgeschlagene Schlusslicht TV Pflugfelden in die Erfolgsspur zurück und kam zu einem 22:0(11:0)-Kantersieg.