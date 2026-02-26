 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen: Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung
1
Der Trainer Tim Schumann hat mit seinem Team die relativ beste Ausgangsposition. Foto: Günter Bergmann

Teil sieben unserer Rückrundenvorschau. Führt der Vaihinger Weg nach zwölf Jahren zurück in die Landesliga? Der Trainer nennt ein anderes Hauptziel und baut auf einen starken Kader.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Sollte für die Bezirksliga-Fußballer des SV Vaihingen in dieser Saison noch etwas schief gehen, dann wird es zumindest an einem nicht gelegen haben: einem Mangel an Akribie. Ganze Tage lang hat der Trainer Tim Schumann zuletzt im stillen Kämmerlein verbracht, und manch einer am Schwarzbach scherzt, eigentlich müsste der Mann schon viereckige Augen haben – nämlich vom vielen Glotzen auf die formidentische Bildschirmfläche. Programmpunkt: Videoanalyse. Von vorn bis hinten hat der Coach das Spiel der Seinen bis ins kleinste Detail seziert. Am Reißbrett wurde getüftelt und gefeilt. Und in der Fußballtheorie, so viel steht schon einmal fest, ist die eigene Mannschaft nun von den Zehen- bis zu den Haarspitzen präpariert.

 

Die spannende Frage ist: Wie wird es im wieder Praxisfall der Punkterunde funktionieren? Gelingt auch auf dem Rasen der von Schumann erhoffte nächste Entwicklungsschritt? Bislang, seit dem Aufstieg des 35-Jährigen im Sommer vom Co zum Chef im Verein, ging die Formkurve jedenfalls stetig nach oben. Der Lohn: Tabellenplatz drei mit nur zwei Punkten Rückstand zu Rang eins. So gut standen die Vaihinger in der Staffel schon lange nicht mehr da. Und dabei haben sie im Vergleich zur Spitzenkonkurrenz noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die in der Hinrunde wegen Nebels abgebrochene Partie gegen den SV Deckenpfronn ist für den 2. April neu angesetzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Vor der Rückrunde: Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Vor der Rückrunde Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!

Eben Deckenpfronn ist auch jetzt der erste Gegner im neuen Jahr, diesmal allerdings auswärts (Sonntag, 15 Uhr). Eine schwierige Anfangsaufgabe, vor welcher Schumann mittlerweile aufkommende Vorschusslorbeeren mit einem Schulterzucken registriert. Titelmitfavorit SV Vaihingen? „Unser Hauptziel ist nicht, Erster zu werden“, sagt der nach einer mehrwöchigen Hinrunden-Krankheitspause an die Seitenlinie zurückgekehrte Coach. „Das Wichtigste ist, dass wir unseren Vaihinger Weg weitergehen.“ Heißt: „Viel auf die Jugend setzen, attraktiven Fußball spielen, unsere Fans mitnehmen.“ Freilich: sollte damit dann das eine zum anderen kommen, wehren würde sich keiner im Verein. „Wenn wir am Ende oben stehen, schön. Wenn nicht, wird bei uns keiner nervös“, bewertet Schumann die Situation. Letztmals waren die Rot-Weißen vor zwölf Jahren in der Landesliga unterwegs.

Allemal als Plus sieht der Trainer die Kaderbreite. „Fällt mal jemand aus, muss ich keine Schweißausbrüche kriegen“, weiß er, „wir haben 18,19 gute Bezirksliga-Spieler“. Vier sind über die Jahreswende noch hinzugekommen, darunter der Spanien-Rückkehrer Tom Huhnke (nach Auslandssemester). Doch auch in dem Youngster Itzak Sandoval und Marius Kappeler sieht Schumann „Stammspielerpotenzial“. Letzterer ist berufsbedingt aus dem Südbadischen nach Stuttgart gezogen, befindet sich nach einem Kreuzbandriss aber noch im Aufbautraining.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden: Die nächsten Sorgen: Bandscheibenvorfall, Leistenbruch, Fußbruch

Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden Die nächsten Sorgen: Bandscheibenvorfall, Leistenbruch, Fußbruch

Teil eins unserer Rückrundenvorschau: Droht dem vermeintlichen Titelanwärter vollends eine Seuchensaison? Zwei Spieler stehen neu im Kader.

Auftreten wollen die Vaihinger weiter im Schumann-Stil, den der Coach selbst einmal kurz und knapp so beschrieben hat: „Gegner stressen, eklig sein.“ Hohes Pressing, möglichst viele Balleroberungen, Dominanz auf dem Platz. „Offensiv war das schon gut“, lobt Schumann. Das Augenmerk lag und liegt nun darauf, „noch besser zu verteidigen“. Als Gewinner der Vorbereitung sieht er eben einen Abwehrmann: Nico Breuer, der bis auf Weiteres zusammen mit Nick Rudloff die Defensivzentrale bilden dürfte.

Finale Vorgaben an die beiden dann noch in dieser Woche. Noch bleibt bis zum Spieltag ja etwas Zeit für weitere Videostudien.

Personalien

Zugänge
Marius Kappeler (Mittelfeld, FV Möhringen/Landesliga Südbaden), Tom Huhnke (Mittelfeld, zurück von Auslandssemester aus Spanien), Itzak Sandoval (Angriff, zurück vom Studium aus den USA/zuvor A-Junioren SV Vaihingen), Jonas Günther (Torhüter, TSV Grafenau).

Abgänge
Max Winkel, Sandro Di Nunno (beide eigene zweite Mannschaft). Bereits während der Hinrunde: Niko Kemner (Studium in Freiburg, per Zweitspielrecht weiter Vaihingen, neuer Hauptverein: FSV Rot-Weiß Stegen/Landesliga Südbaden).

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen: Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen Drei Neue mit Startelfpotenzial – und ein Gewinner der Vorbereitung

Teil sieben unserer Rückrundenvorschau. Führt der Vaihinger Weg nach zwölf Jahren zurück in die Landesliga? Der Trainer nennt ein anderes Hauptziel und baut auf einen starken Kader.
Von Franz Stettmer
Faustball: Deutsche Meisterschaft: TV Stammheim – folgt dem ersten Etappenziel der ganz große Coup

Faustball: Deutsche Meisterschaft TV Stammheim – folgt dem ersten Etappenziel der ganz große Coup

Die Faustballer des TV Stammheim kämpfen am Wochenende in der Scharrena um den deutschen Titel – und setzen auf ihren jugendlichen Elan.
Von Torsten Streib
Fußball in Württemberg: Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Fußball in Württemberg Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Vor dem Wiederbeginn am Wochenende müssen gut zwei Drittel der Staffel um den Klassenverbleib bangen. Einiges spricht dafür, dass der befürchtete „Wahnsinn“ Realität werden wird.
Von Franz Stettmer
Fußball- Verbandsliga: Reden ist Gold beim TSV Weilimdorf – auch via Dolmetscher

Fußball- Verbandsliga Reden ist Gold beim TSV Weilimdorf – auch via Dolmetscher

Der TSV Weilimdorf hat überraschende Abgänge zu verzeichnen, die die Stabilität in der Abwehr nicht gerade fördern. Sehr wichtig werden die drei Auftaktpartien.
Von Torsten Streib
Fußball-Verbandsliga: Calcio-Ausrufezeichen vor dem Start: ein Brasilianer als neuer Torjäger

Fußball-Verbandsliga Calcio-Ausrufezeichen vor dem Start: ein Brasilianer als neuer Torjäger

Die Echterdinger überraschen mit einem Neuzugang. Zugleich dementiert der Trainer Di Frisco aufgekommene Gerüchte und bleibt die finanzielle Lage des Vereins aber angespannt.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: TVE II: Drei schwere Echterdinger Verluste – und eine große Gefahr im Hintergrund

Fußball-Bezirksliga: TVE II Drei schwere Echterdinger Verluste – und eine große Gefahr im Hintergrund

Teil sechs unserer Rückrundenvorschau. Für die plötzliche Problemzone im Angriff kristallisieren sich zwei Kandidaten heraus. Aber werden am Ende alle eigenen Siege nutzlos sein?
Von Franz Stettmer
Leichtathletik-Meisterschaften: VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler

Leichtathletik-Meisterschaften VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler

Nick Thumm wird bei den Winterwurftitelkämpfen in Sindelfingen deutscher Meister. Der VfB Stuttgart holt im Floschenstadion und Glaspalast insgesamt vier Medaillen.
Von Norbert Laske
Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt: Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Teil fünf unserer Rückrundenvorschau. Warum der Trainer Damian Nagler zahlen muss und welche zwei unterschiedlichen Meinungen es innerhalb der Mannschaft gibt.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

Fußball-Bezirksliga SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

Zu Beginn des Nachholspiels beim Klassenprimus TV Darmsheim wird es Bonlandes Trainer Napolitano angst und bange, nach dem Spiel ärgert er sich über das 4:4.
Von Torsten Streib
Fußball: Testspiele: Der TSV Bernhausen vermiest die Calcio-Generalprobe

Fußball: Testspiele Der TSV Bernhausen vermiest die Calcio-Generalprobe

Der Landesligist gewinnt gegen den Verbandsligisten. Beim TSV Plattenhardt muss der Trainer Eiberger zwischen die Pfosten. Außerdem: TSV Weilimdorf, TV Echterdingen und MTV Stuttgart.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu SV Vaihingen Bezirksliga
 
 