Sollte für die Bezirksliga-Fußballer des SV Vaihingen in dieser Saison noch etwas schief gehen, dann wird es zumindest an einem nicht gelegen haben: einem Mangel an Akribie. Ganze Tage lang hat der Trainer Tim Schumann zuletzt im stillen Kämmerlein verbracht, und manch einer am Schwarzbach scherzt, eigentlich müsste der Mann schon viereckige Augen haben – nämlich vom vielen Glotzen auf die formidentische Bildschirmfläche. Programmpunkt: Videoanalyse. Von vorn bis hinten hat der Coach das Spiel der Seinen bis ins kleinste Detail seziert. Am Reißbrett wurde getüftelt und gefeilt. Und in der Fußballtheorie, so viel steht schon einmal fest, ist die eigene Mannschaft nun von den Zehen- bis zu den Haarspitzen präpariert.