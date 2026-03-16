Fußball Bezirksliga TSV Heimsheim zittert sich zum dritten Sieg in Folge
Aufsteiger Heimsheim feiert mit 2:1 über TASV Hessigheim den dritten Sieg in Folge. Der TSV Merklingen macht es beim 3:3 in Marbach turbulent, der TSV Münchingen gewinnt 17:0.
Aufsteiger Heimsheim feiert mit 2:1 über TASV Hessigheim den dritten Sieg in Folge. Der TSV Merklingen macht es beim 3:3 in Marbach turbulent, der TSV Münchingen gewinnt 17:0.
Der TSV Heimsheim hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zwei Unentschieden – unter anderem beim Klassenprimus Germania Bietigheim – feierte der Aufsteiger mit dem 2:1 gegen TASV Hessigheim den dritten Sieg in Serie. „Es ist schön, dass wir wieder in einen Flow kommen und zeigen können, dass die Erfolgsserie in der Hinrunde kein Zufall war“, erklärte TSV-Trainer Oliver Kudera.