Der SV Vaihingen übernimmt die Tabellenführung. Der Botnanger Trainer macht die Augen zu. Und Croatia Stuttgart hadert nach einem bitteren Last-Minute-Missgeschick.
16.03.2026 - 18:24 Uhr
Zwei Torjäger auf dem Operationstisch, ein Mannschaftsältester, der als Spieler des Spieltags dreifach trifft, und ein neuer Tabellenführer namens SV Vaihingen – das sind die Schlagworte vom Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. In jener spitzt sich knapp drei Monate vor Saisonende das Meisterschaftsrennen weiter zu. Von Rang eins bis sechs sind es gerade mal noch vier Punkte. Die somit immer spannendere Frage: Wer wird in einem Jahr ohne herausragende Favoriten am Ende die Gunst der Stunde nutzen?