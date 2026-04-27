Wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga hat der TSV Merklingen geholt. Nach nur vier Punkten aus den letzten sechs Spielen gewann die Mannschaft beim SV Salamander Kornwestheim mit 3:1 (0:0). „Es war ein sehr intensives Spiel, bei dem am Ende das Glück auf unserer Seite war“, räumte TSV-Trainer Uwe Eberhard unumwunden ein.

Die Merklinger überließen den Gastgebern häufig den Ball und setzten auf Umschaltspiel mit hohem Tempo. In der ersten Halbzeit blieben Torchancen Mangelware. In der 31. Minute konnten sich die Kornwestheimer bei Schlussmann Steffen Scheck bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten: Nach einer Ecke der Gastgeber und einem weiten Pass aus der eigenen Hälfte zog Kai Woischiski aus 35 Metern einfach mal ab, als er sah, dass Scheck zu weit vor seinem Tor stand. Dem Keeper gelang es jedoch im Zurücklaufen, den Ball mit einer bärenstarken Parade an den Innenpfosten zu lenken.

Der TSV Merklingen dreht das Spiel erst spät

Schlichtweg Glück hatten die Merklinger, dass Kornwestheim in seiner Drangphase kurz vor Pause den Ball nach einer flachen Flanke in den Fünfmeterraum nicht über die Linie brachte. Nach 61 Minuten gelang den Gastgebern dann die Führung: Nach einem Angriff über die rechte Seite drehte sich SV-Stürmer Tom Schneider im Strafraum um seinen Gegenspieler und ließ TSV-Keeper Adis Krak aus zehn Metern keine Chance. In der 79. Minute trug das Umschaltspiel der Gäste Früchte: Der eingewechselte Gazi Ekmen überwand mit einem weiten Pass fast die gesamte SV-Defensive, nach einem Doppelpass mit Woischiski glich Torjäger Dzanan Mehicevic frei vor Scheck mit seinem 18. Saisontreffer aus 16 Metern zum 1:1 aus.

Kampf um die Lufthoheit: Euron Beqiri vom TSV Merklingen (re.) gegen Issa Mira vom SV Kornwestheim. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Da Kornwestheim, das sich zusammen mit sechs anderen Mannschaften noch Hoffnung auf Rang zwei macht, in der Folge offensiver wurde und defensiv Räume anbot, kam Merklingen zu gelegentlichen Kontern. Bei der 2:1-Führung in der 85. Minute war Glück dabei: Nach einem Einwurf spitzelte Mehicevic gegen einen SV-Verteidiger den Ball fast von der Grundlinie in Richtung Torlinie. Schlussmann Scheck trudelte der Ball durch die Beine, Thomas Wogh drückte den Ball über die Linie zur Gästeführung.

Den Schlusspunkt gegen die aufgerückte SV-Defensive setzten in der Nachspielzeit nochmals zwei Joker: Euron Beqiri verwertete eine Hereingabe von Denis Krak zum 3:1-Endstand. „Das war ein brutal wichtiger Sieg für uns“, meinte TSV-Trainer Eberhard. Jetzt habe das Team die Chance, am kommenden Sonntag gegen den auf dem Relegationsplatz liegenden TSV Schwieberdingen einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenverbleib zu machen.

TSV Münchingen: Niklas Traub neuer Coach

Unruhe herrschte vor der 1:4-Niederlage beim TV Aldingen in der vergangenen Woche beim TSV Münchingen. Der Verein hatte den erst Anfang März installierten Interimstrainer Martin Haußer von seinen Aufgaben entbunden und die Trainertätigkeit dem langjährigen Torhüter Niklas Traub anvertraut. Martin Haußer selbst wollte sich zu dieser Personalie nicht äußern. Abteilungsleiter Andreas Keller war für eine Stellungnahme trotz mehrerer Anfragen nicht zu erreichen. Klar ist nur, dass der TSV Münchingen, der noch immer auf Rang zwei liegt, weiterhin nicht aufsteigen will und in der nächsten Saison in der Bezirksliga einen Neuanfang mit Pascal Erb als neuem Coach machen will – er war früher mehrere Jahre beim TSV Korntal aktiv, beim Kreisligisten TV Möglingen und zuletzt beim GSV Pleidelsheim II war Erb als Trainer in der Kreisliga tätig.

Martin Haußer ist nicht mehr Trainer des TSV Münchingen – er wollte sich dazu nicht äußern. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Beim TSV Aldingen schlugen sich die Münchinger am Sonntagnachmittag gar nicht schlecht und gingen nach fünf Minuten nach einem Einwurf durch Yannick Kansy mit 1:0 in Führung. „Unser Plan, defensiv tief zu stehen und aggressiv gegen den Ball mit schnellen Umschaltmomenten zu arbeiten, ist eine Stunde aufgegangen. Dann sind bei uns die Kräfte geschwunden“, meinte Niklas Traub. Kurz vor der Pause und in der 56. Minute machte Aldingen durch zwei Foulelfmeter von Dominik Hoffmann aus dem Rückstand eine 2:1-Führung. Gegen konditionell nachlassende Gäste sorgten Brahim Renz (65.) und Dima Schurichin (85.) für den 4:1-Endstand.

Der TSV Heimsheim war an diesem Wochenende spielfrei.