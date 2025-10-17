 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Der TSV Heimsheim spaziert ins Viertelfinale

Fußball Bezirkspokal Der TSV Heimsheim spaziert ins Viertelfinale

Fußball Bezirkspokal: Der TSV Heimsheim spaziert ins Viertelfinale
1
Jubel beim TSV Heimerdingen: Max Hermann erzielte die 1:0-Führung beim ungefährdeten 3:1-Erfolg über den TSV Enzweihingen. Foto: Andreas Gorr

Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals setzen sich der TSV Münchingen und der TSV Heimsheim durch. Das Spiel des TSV Merklingen wurde verlegt.

Unter den letzten acht Mannschaften im Bezirkspokal stehen im TSV Heimsheim und im TSV Münchingen zwei Altkreis-Teams aus der Bezirksliga. Der TSV Heimsheim setzte sich beim A-Listen TSV Enzweihingen ungefährdet mit 3:1 durch, der TSV Münchingen gewann bei der Spvgg Warmbronn, die ebenfalls eine Klasse tiefer spielt, mit 3:2.

 

Im TSV Merklingen kann noch der dritte Bezirksligist aus dem Altkreis hinzukommen, das Spiel bei TSC Kornwestheim wurde verlegt, da auch der SV Salamander Kornwestheim ein Pokalspiel auf eigenem Platz gegen TASV Hessigheim (5:4 nach Elfmeterschießen) auszutragen hatte.

Oliver Münzer (am Ball) besorgte das 2:0 für den Favoriten. Foto: Andreas Gorr

Keine Mühe hatte der TSV Heimsheim beim TSV Enzweihingen, dem Zehnten der Kreisliga A3. „Wir haben in der ersten Hälfte alles unter Kontrolle gehabt und hatten in der zweiten Halbzeit vor allem mit der harten Gangart des Gegners und dem holprigen Rasen zu kämpfen“, meinte TSV-Trainer Oliver Kudera. Nach einer Viertelstunde führte ein schöner Angriff über die rechte Seite zum 1:0: Den ersten Schuss nach der Hereingabe konnte Enzweihingens Keeper Semjon Röhlk abwehren, den Nachschuss brachte Max Hermann aber zur Führung im Netz unter.

Schon zur Pause steht es 3:0

Fünf Minuten später erhöhte der Bezirksligist aus 2:0, als Oliver Münzer den Ball nach einem Freistoß von Tim Ramsayer aus dem Halbfeld per Kopf in die Maschen lenkte. In der Folge verwalteten die Heimsheimer die Führung, kamen aber noch drei Minuten vor der Pause zum dritten Treffer: Mert Iltemis zog von der linken Seite nach innen und zirkelte den Ball aus 25 Metern über den zu weit vor dem Tor stehenden Enzweihinger Keeper zum 0:3-Halbzeitstand ins Netz.

In der zweiten Hälfte tat der TSV Heimsheim, bei dem Coach Kudera einige Akteure geschont hatte, nicht mehr als nötig und brachte den Erfolg sicher über die Runden. Drei Minuten vor dem Abpfiff verkürzte Raphael Spanidis für Enzweihingen aus stark abseitsverdächtiger Position zum 1:3-Endstand. „Wir freuen uns auf das Viertelfinale“, bekannte Coach Münzer. Im Bezirkspokal gebe es stets Do-or-die-Spiele, der Einzug ins Pokalfinale könnte aus einer guten Saison eine tolle Saison machen.

TSV Münchingen tut sich sehr schwer

Schwer tat sich der TSV Münchingen, ehe das 3:2 bei der Spvgg Warmbronn feststand. „Wir hatten nicht den besten Tag“, meinte TSV-Trainer Sahin Üste. Es bedurfte eines Fehlers von Spvgg-Schlussmann Marvin Epple für die Führung des Favoriten (14.): Der Keeper spielte den Ball beim Abschlag in den Fuß von Nikola Prkacin, der ihn nur im leeren Tor unterbringen musste. Zur Pause war die Partie wieder ausgeglichen, da sich die Münchinger im Spielaufbau einen Abspielfehler erlaubten, den Warmbronn mit einer Überzahl in Person von Philipp Kindler in der 33. Minute zum 1:1 zu nutzen wusste.

Kapitän Antonio di Matteo verwandelte des Strafstoß zum 2:1 für den TSV. Foto: Pressefoto Baumann

Bis acht Minuten vor Schluss hielt Warmbronn die Begegnung offen, dann zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, nachdem Kerim Kaya im Strafraum der Gastgeber zu Fall gekommen war. TSV-Kapitän Antonio Di Matteo verwandelte zum 2:1, und in der Schlussminute erhöhte Egzon Krajki auf 3:1. Der 2:3-Anschlusstreffer durch Abdullah Karaduman in der Nachspielzeit kam für Warmbronn zu spät.

Weitere Themen

Handball SV Leonberg/Eltingen: Der Torhüter mit der Vorliebe für die Zahl 42

Handball SV Leonberg/Eltingen Der Torhüter mit der Vorliebe für die Zahl 42

Neuzugang Joshua Denk sucht beim Handball-Oberligisten SV Leonberg/Eltingen die Herausforderung – und muss sich beweisen.
Von Jürgen Kemmner
Zwischenzeugnis Fußball Landesliga: Erste Noten für SKV Rutesheim, SV Leonberg/Eltingen und TSV Heimerdingen

Zwischenzeugnis Fußball Landesliga Erste Noten für SKV Rutesheim, SV Leonberg/Eltingen und TSV Heimerdingen

Fast ein Drittel der Saison ist gelaufen: Die SKV Rutesheim als Tabellenführer und Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen stehen bestens da, der TSV Heimerdingen kränkelt.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Volleyball Bundesliga Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Die Volleyballerinnen des TSV Flacht verlieren ihre Heimpremiere in der Bundesliga gegen den USC Münster mit 0:3 – und Trainer Manuel Hartmann benennt die Defizite.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Volleyball Bundesliga Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Die Volleyballerinnen des TSV Flacht verlieren ihre Heimpremiere in der Bundesliga gegen den USC Münster mit 0:3 – und Trainer Manuel Hartmann benennt die Defizite.
Von Jürgen Kemmner
Badminton Baden-Württemberg: Zwei Mannschaften auf verschiedenen Wegen

Badminton Baden-Württemberg Zwei Mannschaften auf verschiedenen Wegen

Die Badminton-Teams starten mit Siegen in die Runde: Die SG Feuerbach/Korntal bezwingt die SG Heilbronn/Leingarten, die KSG Gerlingen die Spvgg Mössingen II.
Von Henning Maak
Turnen dritte Bundesliga: WTG Heckengäu liefert den nächsten Turn-Krimi

Turnen dritte Bundesliga WTG Heckengäu liefert den nächsten Turn-Krimi

Die Drittliga-Riege der WTG Heckengäu erklimmt mit einem 38:37-Zittersieg beim TV Bühl die Tabellenspitze. Die Entscheidung fällt am letzten Gerät, dem Reck.
Von Wayne Jaeschky
Fußball Kreisliga A2: Der FC Gerlingen ärgert die SKV Rutesheim II

Fußball Kreisliga A2 Der FC Gerlingen ärgert die SKV Rutesheim II

Der FC Gerlingen ertrotzt gegen die SKV Rutesheim II in einer torreichen Partie ein 3:3 gegen die U 23 des Landesligisten. Der TSV Heimerdingen II holt den ersten Zähler.
Von Flemming Nave
Fußball Bezirksliga: Herbe 0:5-Klatsche für den TSV Münchingen

Fußball Bezirksliga Herbe 0:5-Klatsche für den TSV Münchingen

Der Bezirksliga-Zweite aus Münchingen kassiert in Kornwestheim seine erste Niederlage mit 0:5. Der TSV Merklingen bleibt ohne Tor und verliert zum dritten Mal in Folge.
Von Henning Maak
Volleyball Regionalliga: TSF Ditzingen kämpfen sich aus dem Leistungsloch

Volleyball Regionalliga TSF Ditzingen kämpfen sich aus dem Leistungsloch

Die Regionalliga-Volleyballerinnen aus Ditzingen fallen nach gutem ersten Satz in ein Tief – doch sie können sich rechtzeitig wieder befreien und siegen in Kleinsteinbach mit 3:2.
Von Jürgen Kemmner
Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen: Zwei Rückkehrer kommen früher als erwartet

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Zwei Rückkehrer kommen früher als erwartet

Beim völlig ungefährdeten 39:19 der TSF Ditzingen gegen H2Ku Herrenberg II in der Verbandsliga treffen die lange Verletzten Malte Bartels und Nick Bohnen.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Viertelfinale Elfmeter Leonberg
 