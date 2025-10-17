Fußball Bezirkspokal Der TSV Heimsheim spaziert ins Viertelfinale
Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals setzen sich der TSV Münchingen und der TSV Heimsheim durch. Das Spiel des TSV Merklingen wurde verlegt.
Unter den letzten acht Mannschaften im Bezirkspokal stehen im TSV Heimsheim und im TSV Münchingen zwei Altkreis-Teams aus der Bezirksliga. Der TSV Heimsheim setzte sich beim A-Listen TSV Enzweihingen ungefährdet mit 3:1 durch, der TSV Münchingen gewann bei der Spvgg Warmbronn, die ebenfalls eine Klasse tiefer spielt, mit 3:2.