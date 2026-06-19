Das Thema „Fußball ohne Gewalt“ sorgt für Diskussionen. Die Innenministerkonferenz dringt nun auf effektive Einlasskontrollen, damit Stadionverbote auch durchgesetzt werden.
Die Innenminister von Bund und Ländern wollen die Vereine stärker in die Pflicht nehmen, um gewaltbereite Störer aus den Fußballstadien fernzuhalten. In einem Beschluss der Innenministerkonferenz (IMK) heißt es, „die damit verbundenen Straftaten, darunter Körperverletzungen, Vandalismus und der verbotene Einsatz von Pyrotechnik, stellen eine nicht unerhebliche Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und die friedliche Fankultur dar“.