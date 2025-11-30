Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Frustbewältigung im Zirkuszelt
„Katastrophale Aussetzer“ – der Filder-Verbandsligist und vor allem einer seiner Spieler haben beim 0:4 in Oberensingen einen verkorksten Nachmittag.
Ein Trainer auf der Flucht? Nach dem Abpfiff musste es jedenfalls schnell gehen. Francesco Di Frisco hatte zwei Gründe – einen guten und einen schlechten. Der eine war schon zuvor festgestanden: ein Zirkusbesuch am Abend mit der Familie. Der andere hatte sich erst während des Spiels der Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen ergeben. Endstand in der Partie beim Tabellenvierten TSV Oberensingen: ein 0:4. Wer von den Gästen hätte hiernach noch länger am Ort des tristen Geschehens bleiben wollen? Die Devise konnte nur noch lauten: nichts wie weg.