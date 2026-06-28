Fußball GSV Maichingen Keiner schaut mehr in den Rückspiegel
Mit einem Trainertrio und zwölf Neuzugängen geht der Landesligist GSV Maichingen in die neue Saison. Dabei bringen die Neuen reichlich Erfahrung mit.
Mit einem Trainertrio und zwölf Neuzugängen geht der Landesligist GSV Maichingen in die neue Saison. Dabei bringen die Neuen reichlich Erfahrung mit.
Keiner beim Fußball-Landesligisten GSV Maichingen schaute mehr in den Rückspiegel, befasste sich mit der gerade abgelaufenen, verkorksten Zittersaison. Der Blick richtete sich rund um das Allmendstadion vielmehr nach vorne, als der Club am Sonntagvormittag zum Trainingsauftakt lud. Und so beschäftigten sich die Zaungäste und Verantwortlichen mit den neuen Hoffnungsträgern: Sieben Abgängen im nunmehr 27-köpfigen Kader (drei Torhüter und 24 Feldspieler) stehen ein Dutzend Neuzugänge gegenüber.