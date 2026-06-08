 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. „Zusammenhalt war außergewöhnlich“ – Aidlinger Meister von 1986 erinnern sich

Fußball-Historie „Zusammenhalt war außergewöhnlich“ – Aidlinger Meister von 1986 erinnern sich

Fußball-Historie: „Zusammenhalt war außergewöhnlich“ – Aidlinger Meister von 1986 erinnern sich
1
40 Jahre später: Die Meistermannschaft der SpVgg Aidlingen trifft sich auf dem Vogelherdle. Foto: Kevin Schuon

Vor 40 Jahren hat die SpVgg Aidlingen die „Doppelmeisterschaft“ gefeiert. Beim Treffen der Meister von 1985/86 wurde in Erinnerungen geschwelgt.

Vor 20 Jahren hat das Sommermärchen den Fußball in Deutschland verzaubert und verändert. Doch bereits 20 Jahre vorher wurde auch auf dem Aidlinger Vogelherdle ein kleines Fußballmärchen geschrieben. Alles eine Nummer kleiner – und für die Zukunft des Fußballs in Deutschland wahrscheinlich weniger entscheidend.

 

Doch auch bei der SpVgg Aidlingen lag damals die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Landesliga vor der Spielzeit 1985/86 am Boden. Und sie brauchte einen Trainer, der ihr neues Leben einhauchte. Die Wahl fiel auf Willi Zimmermann. Es sollte die erste Station einer langen Laufbahn werden.

Junger Trainer setzt neue Impulse

„Dass Willi zu uns kam, war damals sehr wichtig“, erinnert sich Wolfgang „Wolle“ Hirth heute zurück. „Wir wussten, dass wir genügend Qualität für die Landesliga haben“, ergänzt er. Der Abstieg sei eigentlich unnötig gewesen. Deshalb sei es ganz wichtig gewesen, dass ein junger Trainer kommt, der die Bezirksliga kennt und neue Impulse setzen kann.

Daran haben sich Hirth und seine damaligen Mitstreiter kürzlich gemeinsam erinnert. Anlässlich des Jubiläums haben sich fast alle aus der damaligen Mannschaft im Sportheim auf dem Vogelherdle getroffen, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Idealer Start für Trainer Willi Zimmermann

Dabei kam auch zur Sprache, dass aus dem Engagement Zimmermanns beinahe nichts geworden wäre. „Mir haben damals alle davon abgeraten“, sagt Zimmermann rückblickend. Die Mannschaft sei zu alt, nicht mehr hungrig, hätten die Leute damals gesagt. Heute weiß er: Hätte er damals auf diese Leute gehört, würde er heute nicht auf eine 34 Jahre lange Trainerkarriere zurückblicken. „Rückblickend betrachtet, war es der ideale Start für mich“, erklärt Zimmermann, „ich sage immer: Was wäre gewesen ohne Aidlingen?“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Kreisliga A, Staffel III: „Haben die meisten Jungs noch nicht erlebt“ – SpVgg Aidlingen spielt Relegation

Fußball-Kreisliga A, Staffel III „Haben die meisten Jungs noch nicht erlebt“ – SpVgg Aidlingen spielt Relegation

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen hat sich die SpVgg Aidlingen mit dem Derbysieg beim FSV Deufringen für die Aufstiegsrelegation qualifiziert.

Zwar war damals schnell klar, dass die Aidlinger als Favorit in die Bezirksliga-Runde gehen. Doch gleich am ersten Spieltag setzte es mit der 1:2-Niederlage beim Aufsteiger in Rotfelden einen herben Dämpfer. „Daran kann ich mich leider noch sehr genau erinnern“, sagt Hirth und winkt ab. Und der Weg zurück blieb mühsam. „Es war eine brutal schwere Runde“, betont Zimmermann. Mit starken Gegnern aus Ehningen, Kuppingen und Herrenberg.

Trainer provoziert und motiviert

Doch am achten Spieltag übernahm die SpVgg erstmals die Tabellenführung. Dort standen sie bis zum 14. Spieltag. Dann brach die Mannschaft sprichwörtlich zusammen. Aus den folgenden vier Partien gingen sie mit einer mageren Ausbeute von 1:7 Punkten heraus (es galt noch die Zwei-Punkte-Regel). „Da gingen die Köpfe ganz weit nach unten“, erinnert sich Hirth. Doch der Coach griff zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. In einem Interview mit der Böblinger Kreiszeitung sagte Zimmermann: „Wir sind zu doof, um Meister zu werden.“ Das wirkte.

„Das hat uns zusätzlich motiviert“, stimmen die Spieler von damals überein. Acht Spiele standen bis zum Saisonende noch aus. Die Aidlinger gewannen jedes davon. „Spätestens nach dem Sieg gegen Gärtringen haben wir wieder dran geglaubt“, sagt Harald Frey. Das fand damals bei brütender Hitze auf dem Hartplatz statt. „Da konnten wir auch nichts dafür, dass der Rasenplatz damals so häufig gesperrt war“, sagt er mit einem Augenzwinkern, „jedenfalls haben die Gärtringer nicht schlecht gestaunt, als sie mit ihren Schraubstollen hier ankamen.“

Außergewöhnlicher Zusammenhalt

Nach dem Wiederaufstieg wurde dann kräftig gefeiert. Auch dafür hatte die Truppe damals Talent. „Im Sonnenhof in Großaspach kennen sie uns bis heute“, sagt Zimmermann lachend. „Der Zusammenhalt war damals schon außergewöhnlich“, betont die Truppe unisono. „Viele von uns haben fast das ganze Leben zusammen auf dem Rasen gestanden“, weiß Hirth. „Wir waren fast alles Aidlinger. Auch deshalb war die Doppelmeisterschaft für uns etwas ganz Besonderes“, ergänzt Harald Frey. Die zweite Mannschaft holte in der Reserve-Liga den Titel.

Weitere Themen

Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Die SV Böblingen II hat ein neues Trainer-Gespann

Fußball-Kreisliga A, Staffel III Die SV Böblingen II hat ein neues Trainer-Gespann

Denis Buntic und sein Vater Igor verlassen den TSV Grafenau. Denis Buntic steigt zur kommenden Saison als Trainer bei der SV Böblingen II ein, sein Vater assistiert ihm weiterhin.
Von Jenny Schwartz
Hockey 2. Regionalliga Süd: Die SVB findet nicht in ihren Rhythmus

Hockey 2. Regionalliga Süd Die SVB findet nicht in ihren Rhythmus

Die SV Böblingen holt gegen den Bietigheimer HTC (1:3) und den Mannheimer HC II (4:4) zu wenig Punkte. So bleibt das Hockey-Team vorerst Tabellenletzter der 2. Regionalliga Süd.
Von Uli Meyer
American Football: Holzgerlingen Twister sind an der Kreuzeiche chancenlos

American Football Holzgerlingen Twister sind an der Kreuzeiche chancenlos

Die Holzgerlingen Twister haben in der Regionalliga verdient und deutlich mit 5:57 verloren. Aufgrund der Dominanz der Reutlingen Eagles musste gar die Spielzeit verkürzt werden.
Von Marc-Dennis Anger
Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: Meister Radnik Sindelfingen mit einem Sieg zum Abschied

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII Meister Radnik Sindelfingen mit einem Sieg zum Abschied

Der KSC Sindelfingen zieht nach einem 1:0-Sieg beim SV Deckenpfronn II in die Relegation ein. Ein hartes Stück Arbeit, wie Abteilungsleiter Nurullah Türe zugab.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: SpVgg Weil im Schönbuch II macht sich fit für die Relegation

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII SpVgg Weil im Schönbuch II macht sich fit für die Relegation

Die SpVgg Weil im Schönbuch II bleibt nach einem 2:1-Sieg beim Türk SV Herrenberg II Tabellenvierter – und darf damit als Nachrücker in der Relegation spielen.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Kreisliga B, Staffel VI: Die SF Kayh geben den Titel noch aus der Hand

Fußball-Kreisliga B, Staffel VI Die SF Kayh geben den Titel noch aus der Hand

Spektakuläre Wendung im Kampf um die Meisterschaft: Die SF Kayh patzten mit einem 1:1-Remis beim SV Nufringen II. Der Titel ging stattdessen an die SG Gäufelden.
Von Jenny Schwartz
Boxen beim VfL Sindelfingen: Mit sauberer Boxtechnik zum Erfolg – Umar Hamich dominiert Lokalmatador

Boxen beim VfL Sindelfingen Mit sauberer Boxtechnik zum Erfolg – Umar Hamich dominiert Lokalmatador

Mit einer konzentrierten Leistung sichert sich VfL Sindelfingen-Boxer Umar Hamich einen verdienten Erfolg gegen Kebron Tesfaslassie vom MBC Ludwigsburg.
Von Thomas Kugler
Fußball-Bezirksliga: „Haben ein herausragendes Spiel gemacht“ – SV Deckenpfronn gratuliert Meister

Fußball-Bezirksliga „Haben ein herausragendes Spiel gemacht“ – SV Deckenpfronn gratuliert Meister

In der Fußball-Bezirksliga, Stuttgart/Böblingen sind die letzten Entscheidungen gefallen. Der SV Deckenpfronn unterliegt zuhause deutlich bei Meister ASV Botnang.
Von Jürgen Renner
Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Ehningen verabschiedet sich aus Landesliga mit vermeidbarer Niederlage

Fußball-Landesliga, Staffel II TSV Ehningen verabschiedet sich aus Landesliga mit vermeidbarer Niederlage

Der TSV Ehningen muss im letzten Saisonspiel der Fußball-Landesliga, Staffel II, die zweite Auswärtsniederlage einstecken. Das tut der Freude über den Aufstieg aber keinen Abbruch.
Von Jürgen Renner
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Hatten genug Chancen“ – GSV Maichingen unterliegt im letzten Heimspiel

Fußball-Landesliga, Staffel II „Hatten genug Chancen“ – GSV Maichingen unterliegt im letzten Heimspiel

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der GSV Maichingen im letzten Spiel der Saison gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz verloren.
Von Sascha Berger
Weitere Artikel zu Aidlingen Meisterschaft Bezirksliga
 
 