Fußball-Historie „Zusammenhalt war außergewöhnlich“ – Aidlinger Meister von 1986 erinnern sich
Vor 40 Jahren hat die SpVgg Aidlingen die „Doppelmeisterschaft“ gefeiert. Beim Treffen der Meister von 1985/86 wurde in Erinnerungen geschwelgt.
Vor 40 Jahren hat die SpVgg Aidlingen die „Doppelmeisterschaft“ gefeiert. Beim Treffen der Meister von 1985/86 wurde in Erinnerungen geschwelgt.
Vor 20 Jahren hat das Sommermärchen den Fußball in Deutschland verzaubert und verändert. Doch bereits 20 Jahre vorher wurde auch auf dem Aidlinger Vogelherdle ein kleines Fußballmärchen geschrieben. Alles eine Nummer kleiner – und für die Zukunft des Fußballs in Deutschland wahrscheinlich weniger entscheidend.