Fußball-Historie: „Zusammenhalt war außergewöhnlich“ – Aidlinger Meister von 1986 erinnern sich

Vor 20 Jahren hat das Sommermärchen den Fußball in Deutschland verzaubert und verändert. Doch bereits 20 Jahre vorher wurde auch auf dem Aidlinger Vogelherdle ein kleines Fußballmärchen geschrieben. Alles eine Nummer kleiner – und für die Zukunft des Fußballs in Deutschland wahrscheinlich weniger entscheidend.

Doch auch bei der SpVgg Aidlingen lag damals die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Landesliga vor der Spielzeit 1985/86 am Boden. Und sie brauchte einen Trainer, der ihr neues Leben einhauchte. Die Wahl fiel auf Willi Zimmermann. Es sollte die erste Station einer langen Laufbahn werden.

Junger Trainer setzt neue Impulse

„Dass Willi zu uns kam, war damals sehr wichtig“, erinnert sich Wolfgang „Wolle“ Hirth heute zurück. „Wir wussten, dass wir genügend Qualität für die Landesliga haben“, ergänzt er. Der Abstieg sei eigentlich unnötig gewesen. Deshalb sei es ganz wichtig gewesen, dass ein junger Trainer kommt, der die Bezirksliga kennt und neue Impulse setzen kann.

Daran haben sich Hirth und seine damaligen Mitstreiter kürzlich gemeinsam erinnert. Anlässlich des Jubiläums haben sich fast alle aus der damaligen Mannschaft im Sportheim auf dem Vogelherdle getroffen, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Idealer Start für Trainer Willi Zimmermann

Dabei kam auch zur Sprache, dass aus dem Engagement Zimmermanns beinahe nichts geworden wäre. „Mir haben damals alle davon abgeraten“, sagt Zimmermann rückblickend. Die Mannschaft sei zu alt, nicht mehr hungrig, hätten die Leute damals gesagt. Heute weiß er: Hätte er damals auf diese Leute gehört, würde er heute nicht auf eine 34 Jahre lange Trainerkarriere zurückblicken. „Rückblickend betrachtet, war es der ideale Start für mich“, erklärt Zimmermann, „ich sage immer: Was wäre gewesen ohne Aidlingen?“

Zwar war damals schnell klar, dass die Aidlinger als Favorit in die Bezirksliga-Runde gehen. Doch gleich am ersten Spieltag setzte es mit der 1:2-Niederlage beim Aufsteiger in Rotfelden einen herben Dämpfer. „Daran kann ich mich leider noch sehr genau erinnern“, sagt Hirth und winkt ab. Und der Weg zurück blieb mühsam. „Es war eine brutal schwere Runde“, betont Zimmermann. Mit starken Gegnern aus Ehningen, Kuppingen und Herrenberg.

Trainer provoziert und motiviert

Doch am achten Spieltag übernahm die SpVgg erstmals die Tabellenführung. Dort standen sie bis zum 14. Spieltag. Dann brach die Mannschaft sprichwörtlich zusammen. Aus den folgenden vier Partien gingen sie mit einer mageren Ausbeute von 1:7 Punkten heraus (es galt noch die Zwei-Punkte-Regel). „Da gingen die Köpfe ganz weit nach unten“, erinnert sich Hirth. Doch der Coach griff zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. In einem Interview mit der Böblinger Kreiszeitung sagte Zimmermann: „Wir sind zu doof, um Meister zu werden.“ Das wirkte.

„Das hat uns zusätzlich motiviert“, stimmen die Spieler von damals überein. Acht Spiele standen bis zum Saisonende noch aus. Die Aidlinger gewannen jedes davon. „Spätestens nach dem Sieg gegen Gärtringen haben wir wieder dran geglaubt“, sagt Harald Frey. Das fand damals bei brütender Hitze auf dem Hartplatz statt. „Da konnten wir auch nichts dafür, dass der Rasenplatz damals so häufig gesperrt war“, sagt er mit einem Augenzwinkern, „jedenfalls haben die Gärtringer nicht schlecht gestaunt, als sie mit ihren Schraubstollen hier ankamen.“

Außergewöhnlicher Zusammenhalt

Nach dem Wiederaufstieg wurde dann kräftig gefeiert. Auch dafür hatte die Truppe damals Talent. „Im Sonnenhof in Großaspach kennen sie uns bis heute“, sagt Zimmermann lachend. „Der Zusammenhalt war damals schon außergewöhnlich“, betont die Truppe unisono. „Viele von uns haben fast das ganze Leben zusammen auf dem Rasen gestanden“, weiß Hirth. „Wir waren fast alles Aidlinger. Auch deshalb war die Doppelmeisterschaft für uns etwas ganz Besonderes“, ergänzt Harald Frey. Die zweite Mannschaft holte in der Reserve-Liga den Titel.