Englands Fußball-Ikone Gary Lineker will von der berühmten Liedzeile „Football’s coming home“ („Fußball kommt nach Hause“) aus dem Lied „Three Lions“ vor dem EM-Finale gegen Spanien nichts mehr hören. Auf eine entsprechende Frage antwortete der frühere Nationalspieler: „Ich verbanne diese Aussage. Sie hat so lange Pech gebracht.“

In dem Lied von David Baddiel, Frank Skinner und The Lightning Seeds geht es um das lange Warten der englischen Nationalmannschaft auf einen Titel. Geschrieben wurde es zur Heim-EM 1996, als der WM-Titel im eigenen Land bereits 30 Jahre her war. Inzwischen wartet das Fußball-Mutterland seit 58 Jahren auf einen Triumph. Am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) geht es im Finale von Berlin gegen Favorit Spanien. „Das wird hart, es wird schwierig, aber sie stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben“, sagte BBC-Experte Lineker.

England hat erstmals ein großes Endspiel erreicht, das nicht auf der britischen Insel stattfindet. Der 63-Jährige kommentierte: „Selbst wenn sie nicht großartig gespielt haben, haben sie sich ordentliche Ergebnisse erkämpft. Und es ist ein altes Fußball-Klischee, dass die Dinge nicht so schlecht sind, wenn man trotz schlechten Spiels gewinnen kann.“ Das Team von Gareth Southgate habe sich im Verlauf des Turniers immer mehr gesteigert, urteilte Lineker am Tag nach dem 2:1 im Halbfinale gegen die Niederlande.