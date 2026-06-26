Fußball-Kreisliga A 1 Da fast kein Team, dort lauter Urlauber
Nach jeweils holprigem Start haben die Fußballer des SV Fellbach II und die des F.C. Kosova Kernen die Runde noch auf dem achten respektive elften Tabellenplatz beendet.
Nach jeweils holprigem Start haben die Fußballer des SV Fellbach II und die des F.C. Kosova Kernen die Runde noch auf dem achten respektive elften Tabellenplatz beendet.
In der jüngst abgelaufenen Saison der Staffel 1 in der Fußball-Kreisliga A hat der FSV Waiblingen II mit dem Gewinn des Meistertitels auch den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Der Tabellenzweite TV Weiler/Rems ist bereits in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation gescheitert. Direkt abgestiegen sind der SV Breuningsweiler II und der VfL Winterbach. Anagennisis Schorndorf hat den Abstieg in der Relegation gerade noch abwenden können. Weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg hatten der Absteiger SV Fellbach II und der Aufsteiger Kosova Kernen zu tun, auf deren Abschneiden wir im Folgenden zurückblicken.