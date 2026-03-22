Fußball – Kreisliga A Oberesslingen/Zell zittert sich zum Dreier
In der Kreisliga A beendet der VfB Oberesslingen/Zell seine Niederlagenserie mit dem zuhause hart umkämpften 2:1-Erfolg über den TV Nellingen.
In der Kreisliga A beendet der VfB Oberesslingen/Zell seine Niederlagenserie mit dem zuhause hart umkämpften 2:1-Erfolg über den TV Nellingen.
Die Voraussetzungen vor der Begegnung des VfB Oberesslingen/Zell mit dem TV Nellingen in der Fußball-Kreisliga A waren für beide Vereine in etwa gleich: Die Esslinger wollten nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder gewinnen und die Nellinger nach drei Unentschieden hintereinander ebenfalls wieder einen Sieg einfahren. Am Ende war der VfBOEZ nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg glücklicher, denn die Mannschaft sammelte wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Nellinger dagegen mussten im Rennen um die vorderen Plätze ein wenig abreißen lassen und liegen nun sieben Zähler hinter dem Spitzenduo.