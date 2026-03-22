Fußball – Kreisliga A: Oberesslingen/Zell zittert sich zum Dreier

Die Voraussetzungen vor der Begegnung des VfB Oberesslingen/Zell mit dem TV Nellingen in der Fußball-Kreisliga A waren für beide Vereine in etwa gleich: Die Esslinger wollten nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder gewinnen und die Nellinger nach drei Unentschieden hintereinander ebenfalls wieder einen Sieg einfahren. Am Ende war der VfBOEZ nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg glücklicher, denn die Mannschaft sammelte wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Nellinger dagegen mussten im Rennen um die vorderen Plätze ein wenig abreißen lassen und liegen nun sieben Zähler hinter dem Spitzenduo.

Nach einer TVN-Niederlage sah es allerdings zu Beginn nicht aus. Die Nellinger legten los wie die Feuerwehr und erzielten in der 1. Minute einen Treffer, der jedoch keine Anerkennung fand, da der Ball bei der Hereingabe in den Strafraum offenbar im Seitenaus war – es wurde auch nicht groß protestiert. In der 6. Minute dann die kalte Dusche für die Nellinger: Okan Turp erzielte mit einem feinen Schuss über den Gästekeeper Frederic Esselmann unter die Latte die 1:0-Führung für den VfBOEZ. Dieses Tor beflügelte die Mannschaft, die nahezu die gesamte erste Hälfte die klar besseren Chancen hatte.

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Die Gäste aus Nellingen dagegen fanden kaum noch Zugriff auf die Partie, agierten ideenlos, statisch und kamen zu keinen nennenswerten Möglichkeiten. Folgerichtig fiel in der 23. Minute das 2:0 für den VfBOEZ durch Emanuil Frantzeskakis, der nach einer Ecke und anschließendem Kopfball von Turp an die Lattenunterkante das Leder über die Linie ins Netz drückte. Bis zur Pause hätte das Ergebnis durchaus höher sein können. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild aber: Offenbar hatte der sichtlich angefressene TVN-Coach Thomas Gentner die richtige Ansprache in der Kabine gefunden. Seine Mannschaft trat jetzt bissiger auf und war deutlich feldüberlegen. Der VfBOEZ zog sich tief zurück und lauerte nur noch auf Umschaltmomente, die jedoch äußerst selten vorkamen.

Nellingen drängt vehement

Luka Ivankovic war es vorbehalten, in der 69. Minute den Anschlusstreffer für den TVN durch einen direkt verwandelten Freistoß zu erzielen. Jetzt wurde es spannend. Der VfBOEZ zollte der ersten Spielhälfte zunehmend Tribut. Die Nellinger wollten den Ausgleich unbedingt und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor. Aufgrund des Drucks der TVN-Akteure versuchte der VfBEOZ mit allen Mitteln, den Spielfluss der Gäste zu stören. Es gab zahlreiche Unterbrechungen aufgrund der vielen kleinen Fouls. Dennoch erarbeiteten sich die Nellinger richtig gute Gelegenheiten. Der VfBOEZ-Torhüter Amanullah Lakanwal zeichnete sich wiederholt mit Paraden aus. Mit Glück und Geschick rettete seine Mannschaft schließlich den Vorsprung über die Zeit.

„Wir haben die Begegnung in der ersten Hälfte verloren. Mit der dort gezeigten Leistung war ich überhaupt nicht einverstanden“, kommentierte Thomas Gentner später. Mit der zweiten Hälfte war er zufriedener, monierte jedoch, dass sich seine Spieler in der Rückrunde bislang schwer tun: „Ein Remis wäre durchaus drin gewesen. Wir wussten ja, was uns hier erwartet und haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben.“ Sein Gegenüber Patrik Leovac atmete erleichtert auf: „Dieser Dreier ist wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen. Aufgrund der ersten Spielhälfte ist der Erfolg auch verdient.“ Zugleich war er froh, dadurch die unmittelbaren Abstiegsränge verlassen zu haben.

VfB Oberesslingen/Zell: Lakanwal – Fakili (69. Exner), Stege, Sarikaya (69. Brünz), Gacaferi (83. Dere), Antonio Blazevic, Turp, Ivan Blazevic, Frantzeskakis, Bayraktar, Kostidis.

TV Nellingen: Esselmann – Peitz (65. Wezel), Gschwind, Tobias Bühler, Felix Gentner, Denis Prekaj (77. Rusinovic), Ivankovic, Orlandini, Lauxmann (51. Elezaj), Lukas Gentner, Buzhala (51. Daniel Prekaj).

Schiedsrichter: Ralph Bukowski (Altbach).

Zuschauer: 45.

Tore: 1:0 Turp (6.), 2:0 Frantzeskakis (23.), 2:1 Ivankovic (69.).

Gelbe Karten: Stege, Turp, Sarikaya, Kostidis / –.

Beste Spieler: Lakanwal, Stege, Bayraktar, Kostidis / Lukas Gentner, Tobias Bühler, Gschwind, Orlandini.