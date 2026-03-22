Fußball-Kreisliga A, Staffel III Waldenbuch patzt, Altdorf und Aidlingen beenden Durststrecke
Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen: Der TSV Waldenbuch verliert. Damit ist das Rennen um den zweiten Platz wieder offen.
Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen: Der TSV Waldenbuch verliert. Damit ist das Rennen um den zweiten Platz wieder offen.
In den ersten vier Spielen des Jahres hat der TV Altdorf in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen nur einen Zähler eingefahren. Jetzt gab es beim 3:0 gegen den TSV Schönaich endlich den ersten Dreier. „Da ist die Laune gleich viel besser“, freute sich Trainer Marcus Binder. Auch die SpVgg Aidlingen atmete nach zwei Niederlagen in Folge nach dem 2:0 beim TSV Kuppingen durch. „Ein ganz wichtiger Sieg. Sonst wären wir nach hinten durchgereicht worden“, sagte Trainer Tobias Lindner. Wird nun das Rennen um Platz zwei noch einmal spannend? Denn der TSV Waldenbuch ließ überraschend Federn. TV Altdorf – TSV Schönaich 3:0 (1:0): Das Ergebnis sieht deutlich aus. „Doch es war eine enge Kiste“, sagte TV-Coach Marcus Binder. Timo Gmoser und er versuchten, die negativen Wochen auszublenden. „Die Jungs sollten einfach rausgehen und kicken.“ Paul Ruthardt traf zum 1:0 (30.). Fatih Colak mit seinem ersten Pflichtspieltor für den TVA (60.) und Luca Immanuel Zipperer (80.) legten die weiteren Treffer nach. Doch den Sieg verdankten die Altdorfer ihrem Keeper Valmir Demaj, der zweimal gegen Niklas Mayer den möglichen Ausgleich verhinderte. TSV Kuppingen – SpVgg Aidlingen 0:2 (0:1): Auf dem Naturrasen in Kuppingen entwickelte sich ein zähes Spiel. Mit einer schönen Einzelaktion spitzelte Johannes Rott den Ball zum 1:0 ins Netz (31.). „Wir hätten danach für klare Verhältnisse sorgen können“, sagte Tobias Lindner. Doch so machten die Kuppinger im zweiten Durchgang – mit Rückenwind – hohen Druck. „Wir haben es gut wegverteidigt.“ Dann sorgte Micha Beck nach dem schönsten Spielzug des Tages mit dem 2:0 für Erleichterung (61.). TV Nebringen – SV Böblingen II 0:0: Für die Böblinger war mehr drin. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, schilderte Daniel Fredel von der SVB. Auf der anderen Seite wurde es nur selten gefährlich. „Wir hatten dagegen etliche Chancen, aber leider keine reingemacht.“