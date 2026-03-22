Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Waldenbuch patzt, Altdorf und Aidlingen beenden Durststrecke

Ärgerlicher Patzer im Rennen um Platz zwei

TSV Waldenbuch – VfL Sindelfingen II 1:2 (0:1): Eine ärgerliche Niederlage für den Tabellenzweiten aus Waldenbuch. „Kompliment, spielerisch eine Top-Mannschaft“, zollte auch VfL-Trainer Antonios Anastasakis seinen Respekt. „Wir hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite.“ Nach einem Foul des Ex-Sindelfingers Leo Vlasic brachte Ahmet Yasin Ünal die Gäste per Strafstoß in Führung (28.). In der zweiten Hälfte ging es hin und her, bis Alban Muji mit seinem vierten Treffer im vierten Spiel für das 2:0 sorgte (58.). Dann erhöhten die Hausherren den Druck. Burhan Öztürk verkürzte (72.). VfL-Keeper Ben Kauffmann verhinderte mehrfach den Ausgleich. Doch die Sindelfinger verpassten es, den Deckel draufzumachen. Als ein TSV-Verteidiger in der Nachspielzeit einen Konter unterbinden wollte, sah er Rot. GSV Maichingen II – TV Gültstein 4:1 (0:0): „Wir sind lange nicht ins Spiel gekommen und hatten ordentlich zu kämpfen“, analysierte GSV-Trainer Dieter Grieb. Nach einer guten Stunde brachte Yusuf Sillah die Gäste mit 1:0 in Führung. „Zum Glück“, schmunzelte Grieb. „Denn danach waren wir wach.“ Die Treffer hatte sich sein Team für die Schlussphase aufgehoben. Erst verwandelte Bugra Taskin einen Strafstoß zum Ausgleich. Beim zweiten Elfmeter flog Levin Groß in die richtige Ecke, doch Abdoul Goffar Tchagbele war zur Stelle und staubte ab (71.). Erneut Tchagbele (81.) und Emin Özkan (87.) sorgten für klare Verhältnisse. SpVgg Holzgerlingen II – SV Oberjesingen 3:7 (3:3): Früh lag Hotze gleich zweimal in Rückstand, kam jedoch wieder zurück. „Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen“, haderte SpVgg-Coach Dennis Gallinat. Marvin Özkan (8.) und Nick Röhm (14.) brachten die Gäste zweimal in Führung. Kay Niklas Beck (10.) und Aron Renz (18.) sorgten für Gleichstand. Dann gingen die Hausherren durch ein Eigentor sogar in Führung. Woraufhin David Dacuk wieder ausglich (37.). Doch dann musste Hotze in der Defensive umbauen. Das nutzten Dacuk mit drei weiteren Treffern. (63., 69., 88.) sowie Muhammed Uyar (70.) gnadenlos aus. Türk SV Herrenberg – FSV Deufringen 6:1 (3:1): Es hat zwar eine Viertelstunde gedauert, doch dann nahm der Tabellenführer richtig Fahrt auf. „Das war echt eine Bombenleistung“, jubelte Trainer Harun Güney. Zwei Tore von Can Miftar und eines von Noah Lukic sorgten vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch, wenn Oliver Ries per Strafstoß auf 1:3 verkürzen konnte. Miftar, Ömer Kilic und Oguz Yüksel legten im zweiten Durchgang nach.