Fußball Kreisliga A1: Murr freut sich über Gassmann-Show – Höpfigheim sendet Lebenszeichen

Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr droht Ex-Bezirksligist T SV 1899 Benningen nach der 0:5 (0:2)-Heimniederlage am Sonntag gegen den Tabellendritten SGV Murr langsam den Anschluss zu verlieren. Fünf Punkte liegt der Vorletzte bei noch fünf ausstehenden Spieltagen nun hinter dem Relegationsplatz, gar derer sieben sind es zum rettenden Ufer. Das Benninger Zwischenhoch aus der ersten Rückrundenhälfte scheint inzwischen jedenfalls Geschichte. „Wenn wir so auftreten, wird es nichts“, räumte Trainer Gianni Bellarosa nach der Pleite gegen keineswegs die Sterne vom Himmel spielende Murrer ein. Zwar war sein Team vor der Halbzeit „gar nicht so schlecht im Spiel“, doch der SGV nutzte seine beiden ersten Gelegenheiten. Der insgesamt vierfache Torschütze Tim Gassmann (4., 18.) stellte auf 2:0 für Murr.

Dabei blieb es zur Pause. Während bei den Benningern, die den Gegner in den ersten 45 Minuten hoch angelaufen waren, nach Wiederanpfiff allmählich die Kräfte schwanden, legte Marius Brecht dann schnell das 3:0 nach (51.) und entschied bereits die Partie. „In der ersten Halbzeit haben wir nur das Nötigste gemacht. Dann wurde es aber besser und der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, resümierte Gästecoach Ben Blümle, der dem SGV inzwischen auch für die kommende Saison zugesagt hat.

Coach Ben Blümle hat weiter den Hut auf und verlängert beim SGV Murr. Foto: Pressefoto Baumann/Archiv

Leer ging im Tabellenkeller auch der GSV Pleidelsheim II aus, bleibt aber dennoch auf dem ersten Nichtabstiegsrang. Gegen den Tabellenzweiten VfB Neckarrems 1913 kassierte man eine nicht unerwartete 1:4 (0:3)-Niederlage. „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen. Da waren wir einfach nicht aggressiv genug“, kritisierte GSV-Trainer Gert Ranzinger. Folglich lag sein Team schon zur Pause 0:3 zurück. Verbessert kamen die Pleidelsheimer jedoch aus der Kabine, verkürzten durch Jonathan Pasternak (56.) und hatten bei einem Pfostentreffer (75.) sogar das 2:3 vor Augen, ehe der Favorit in der Schlussminute den 4:1-Endstand herstellte.

Höpfigheim holt 0:2-Rückstand auf

Zumindest einen Punkt brachte dagegen der GSV Höpfigheim mit einem 2:2 (0:1) vom SKV Eglosheim mit. „Die Moral war da, die Mannschaft lebt. Hut ab, nach einen 0:2-Rückstand noch einen Zähler mitzunehmen“, stellte GSV-Trainer Thomas Lembeck heraus und meinte: „Wer weiß, wozu dieser Punkt noch gut ist.“ Nach dem 0:2 (59.), stellte er sofort um und Mert Aydins zügiger Anschlusstreffer war die Folge (61.). Fortan dominierte der GSV gegen kräftemäßig nachlassende Hausherren. Christian Kreutter glich schließlich aus stark abseitsverdächtiger Position zum 2:2 aus (83.) und sogar der Dreier wäre noch möglich gewesen.

Einen Teilerfolg verbuchte auch der GSV Erdmannhausen beim 1:1 (1:1) gegen den direkten Tabellennachbarn Dersim Ludwigsburg, den man damit zumindest auf Distanz hielt. Luca Heusel brachte Erdmannhausen zunächst in Führung (17.), doch der Vorjahresbezirksligist aus Ludwigsburg kam kurz vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich. In der Tabelle hat der GSV damit den neunten Platz behauptet, kann sich bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz jedoch noch nicht ganz entspannt zurücklehnen.

Affalterbachs Coach Grab lobt Grünbühls Sejdijaj

Mit 2:4 (0:2) geschlagen geben musste sich der TSV Affalterbach gegen Spitzenreiter und Pokalfinalist TSV Grünbühl. „Eine Übermannschaft sind sie nicht, haben aber mit Ibish Sejdijaj einen Spieler, der in der Kreisliga A nichts zu suchen hat. Den kannst du nicht einmal ausschalten, wenn du ihn doppelst“, schwärmte Affalterbachs Coach Dennis Grab von Grünbühls Linksaußen. Den 0:2-Pausenrückstand egalisierten für sein Team Katriel Lovaglio und Jannik Stephan, ehe der 41-jährige Ligatoptorjäger Daniel Schick mit zwei Toren die Partie entschied. „Nach dem 2:2 kann es auch kippen, kein Vorwurf an mein Team“, sagte Grab.