Fußball Kreisliga A2: Bauer und Welsch führen TSV Flacht zum nächsten Sieg

Die gegenläufige Form des TSV Flacht und der Spvgg Warmbronn spiegeln sich auch in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A2 nach dem 27. Spieltag wieder, die erneut siegreichen Flachter verdrängen die abermals erfolglosen Warmbronner vom vierten Platz, durch den Sieg des SV Gebersheim rutschen die Warmbronner sogar hinter jene auf Platz sechs ab.

Schlechter stand die Spvgg nur am achten Spieltag da, für den TSV hingegen ist Platz vier eine neue Bestmarke der Saison. Darüber hinaus bleibt die Tabelle positionell unverändert, auf zwei Positionen gibt es jedoch neue Entwicklungen. Durch den Sieg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SpVgg Renningen verkürzt der Zweitplatzierte Drita Kosova Kornwestheim den Rückstand im Titelrennen auf einen einzigen Zähler. Der TSV Höfingen sichert sich einem Punktgewinn gegen die Spvgg Weil der Stadt vorzeitig den Klassenerhalt.

FC Gerlingen holt in Heimerdingen wichtige Punkte

Für den TSV Heimerdingen II ist das Thema Klassenerhalt seit der Vorwoche Geschichte, der FC Gerlingen kämpft weiter um selbigen und macht mit einem 4:1-Erfolg bei den Heimerdingern einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Auf dem Rasenplatz an der Weissacher Straße brauchten die Gäste etwas, um ins Spiel zu finden, Daniel Bersaglio durchschaute jedoch schnell den Matchplan der Gegner, wie der FC-Coach verriet. Nach ersten Torchancen von Maximilian Graf und Julian Kranz sowie einen an den Pfosten abgefälschten Abschluss von Michael Widmann erzielte Graf in der 39. Minute den Führungstreffer für den FC Gerlingen. Nach einem gechipten Zuspiel von Isidoros Arvanitidis blieb der Rechtsfuß vor Adis Hamidovic im TSV-Tor eiskalt und brachte den Gast in Front. Auf dem Platz standen mit Linus Bayer (Heimerdingen) und Finn Mattes (Gerlingen) zwei Akteure, welche im Winter die Seiten gewechselt hatten.

Die FC-Spieler konnten einen wichtigen Sieg bejubeln. Foto: Andreas Gorr

Die ersatzgeschwächten Hausherren kamen stark aus der Halbzeitpause, doch in der 62. Minute war es abermals Graf, der das Momentum der Gastgeber mit einem Vollspannschuss an den Innenpfosten aus etwa 20 Metern brach. „Ein echtes Pfund“, lobte Trainer Bersaglio das Tor, mit dem Anschlusstreffer des TSV in der 82. Minute war er weniger zufrieden. Nach einem Freistoß an die Latte schob Ahmad Kachmar den Ball ein, Bersaglio meinte: „Da haben wir nicht sauber zu Ende verteidigt. Dadurch kam ein eigentlich ungefährdeter Sieg wieder ins Schwitzen.“ Das enge Ergebnis hielt jedoch nur eine knappe Minute, Tom Koch wurde im Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte Nicolas Müller sicher (83.). Den Schlusspunkt setzt der kurz zuvor eingewechselte Enes Becovic mit einem Abschluss vom Strafraumrand ins lange Eck, „in Stürmermanier“, kommentierte sein Trainer.

FC-Trainer Daniel Bersaglio gibt die Richtung vor. Foto: Andreas Gorr

Die schnelle Antwort auf den Gegentreffer war für ihn die richtige Reaktion seiner jungen und kopflastigen Mannschaft, das gesamte Spiel sah Bersaglio als Antwort auf die Schlappe in Höfingen vom vorherigen Spieltag. „Es war eine geschlossene Kampfleistung, ein verdienter Sieg“, meinte er. In dieser Verfassung traut er seiner Mannschaft den Klassenerhalt im Endspurt zu. Mit dem TV Möglingen und der Spvgg Warmbronn hat der FC kein einfaches Restprogramm, die kommende spielfreie Woche kommt jedoch gelegen. Bersaglio erhofft sich die Rückkehr von Leistungsträgern wie Marvin Mieck, Boike Bischoff, Tim Grötzinger und Josip Kulijer.

SKV Rutesheim II triumphiert in Warmbronn

Auch die SKV Rutesheim II landet einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf und gewinnt mit 3:1 bei der kriselnden Spvgg Warmbronn. Interimstrainer Jörg Moch sah im Vergleich zur Vorwoche „zwei unterschiedliche Spiele“, den Erfolg erachtete er als verdient. Mit deutlich mehr Kampf und Effizienz vor dem Tor setzte sich der Abstiegskandidat in Warmbronn durch, besondere Unterstützung gab es in Person von Torhüter Silas Wöhr und Verteidiger Jay Niko Kiloko aus der ersten Mannschaft. „Er ist ein Eigengewächs aus der U23, wenn du ihn hinten drin ist, tut das natürlich gut. Seine Kommandosprache ist eine andere Geschichte“, lobte Moch Kiloko, auch Wöhr bekam ein Sonderlob: „Er ist ein absoluter Rückhalt. Da hat man Vertrauen, er hat überragend gehalten.“

„Ein absoluter Rückhalt“: Torwart Silas Wöhr Foto: Andreas Gorr

In der 33. Minute veredelte Tomas Gioia eine schöne Kombination aus mehreren Doppelpässen, Aykan Seymen nutzte vier Minuten später einen Fehler der Warmbronner Hintermannschaft und überlupfte Spvgg-Keeper Fynn Jannis Kleinschmidt. Mit dem 2:0 im Rücken gingen die Rutesheimer Gäste in die Pause, eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff erhöhte Top-Torjäger Angelo de Pilla nach einem Konter gegen die aufgerückten Gastgeber (60.). In der Nachspielzeit kassierten die Rutesheimer, deren Konzentration gegen Spielende nachließ, durch Tamer Abdelrahman noch das späte 1:3 (90.+6). Jörg Moch äußerte sich im Nachgang der Partie lobend über die Unparteiische Tamara Langwisch: „Ich habe selten eine so gute Schiedsrichterin gesehen, da muss ich ein dickes Lob aussprechen.“

Aykan Seymen nutzte einen gegnerischen Fehler zum Torerfolg aus. Foto: Andreas Gorr

Der Erfolg gegen den ehemaligen Tabellenvierten soll der Mannschaft zusätzlichen Aufwind geben, Trainer Moch bekräftigte: „Das hoffe ich doch, das muss. Wir sind noch lange nicht aus dem Schneider, wir können uns nicht ausruhen.“ Die kommende Aufgabe mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter SpVgg Renningen wird für die SKV-Zweite keine leichte Aufgabe, doch Moch meinte, eine bessere Situation könne sein Team für das Duell mit dem Primus, der am Wochenende gegen den Verfolger aus Kornwestheim Federn lassen musste, nicht bekommen. „Sie müssen gewinnen, wenn sie direkt hochwollen. Sie können sich nichts mehr leisten“, mahnte Moch und schob den sportlichen Druck dem kommenden Gast zu und meinte: „Wir können eigentlich nur gewinnen.“

SV Gebersheim dreht Rückstand in zehn Minuten

Gewinnen kann dieser Tage auch der SV Gebersheim, beim TV Möglingen holte die Mannschaft ihren vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen, einzig Drita Kosova Kornwestheim weist eine noch bessere Form auf. „Unterm Strich verdient, wir haben mehr Aufwand betrieben“, analysierte Gebersheims Trainer Kai Liedtke. Seine Mannschaft ließ früh mehrere Tormöglichkeiten aus, dies bestrafte TV-Stürmer Julian Reiser, der eine Flanke von rechts an der Fünfmeterlinie mutterseelenallein volley ins Tor drückte (25.). „Die erste Aktion, in der wir nicht konzentriert verteidigen und zu nachlässig sind“, kritisierte Trainer Liedtke.

SV-Trainer Kai Liedtke kritisierte den Gegentreffer. Foto: Andreas Gorr

Nach dem Seitenwechsel übernahm seine Mannschaft wieder mehr Kontrolle über das Spiel und erhöhte den läuferischen Aufwand. In der 64. Minute fanden die Gäste mit einem schnell ausgeführten weiten Freistoß den eingewechselten Kevin Sholabomi am gegnerischen Strafraum, der legte noch mal ab für Bernhard Kreis, der den Ball mit einer sehenswerten Direktabnahme an den langen Pfosten schlenzte. Zehn Minuten später drehten die formstarken Gebersheimer die Partie, ein langer Abstoß von Torwart Felix Pohle fand den durchlaufenden Jan Kososky, der den Ball sehr hoch über den zögerlich aus seinem Tor kommenden Florian Reichert lupfte und zur Führung traf. Kai Liedkte verwies darauf, wie seine Mannschaft im Vorfeld des Abstoßes durch geschickte Verlagerung den freien Raum für Kososky schuf. Vorbereiter Pohle hielt in der Folge mit einigen Paraden den knappen Sieg fest, Liedtke lobte die offensiven Qualitäten der Gastgeber.

Der SV Gebersheim (Mi. Philipp Hatzigeorgiou) kann mit Rückschlägen gut umgehen. Foto: Andreas Gorr

Seine eigene Mannschaft bewies abermals Moral, schon im Hinspiel hatte das Team trotz eines frühen Rückstandes gegen den TV Möglingen gesiegt, insgesamt gab es bereits drei Siege und zwei Unentschieden nach Rückständen. Liedkte will mit seinem Team an die starke Form anknüpfen und in der kommenden Woche gegen die Spvgg Warmbronn, das derzeit formschwächste Team der Liga, den nächsten Schritt gehen. Die gute Form gibt seinem Team Selbstvertraeuen, betonte Liedtke und sagte mit Verweis auf das in Warmbronn verloren Hinspiel: „Wir haben noch etwas gutzumachen.“

Dreimal Welsch, viermal Bauer: TSV Flacht schlägt auch TSF Ditzingen

Im Kampf um Rang vier duellieren sich die Gebersheimer mit einem Kontrahenten, der in der Rückrunde einen kometenhaften Aufstieg hinlegt. In der Formtabelle nur knapp hinter Gebersheim, in der Rückrunde das drittbeste Team hinter den beiden Meisterschaftskontrahenten – der TSV Flacht befindet sich im Aufwind. Bei den TSF Ditzingen feierten die Flachter mit 4:2 ihren fünften Rückrundensieg, bislang verlor der TSV nur das Match mit der erstplatzierten SpVgg Renningen. „Kurz vor der Sommerpause kommen wir in Fahrt“ schmunzelte Flachts Spielertrainer Danny Konsek, der angeschlagen nur die letzte Viertelstunde zum Einsatz kam.

Danny Konsek erlebte den Großteil des Spiels von außen. Foto: Andreas Gorr

Die frühe Führung der Gäste fiel bereits in Minute acht, nach Steilpass Maik Bauers war Christopher Welsch frei durch und schob zum 1:0 für Flacht ein. Doch nur eine Minute später erzielte Arne Poster mit seinem neunten Saisontor den Ausgleich, nach einem Angriff über rechts musste er nur noch einschieben. „Danach haben wir die Kontrolle über das Spiel verloren“, monierte Konsek, der auch den Gegnern einen guten Auftritt attestierte. Die Gäste kamen kaum mehr ins Pressing, auf dem großen Platz des Edeka-Matkovic-Stadions belohnte sich der Platzherr mit dem Führungstor durch Kapitän David Schmitt, der einen von der Grundlinie zurückgelegten Ball verwandelte (23.). Die TSF hatten noch vor dem Pausenpfiff Chancen zum 3:1, der Treffer gelang jedoch den Flachtern. Erneut schickte Bauer den pfeilschnellen Welsch in die Tiefe, der abermals allein vor Torwart Dardan Veseli vollstreckte (44.).

Joker Jonathan Zuber (re.) brachte Flacht per Kopf wieder in Führung. Foto: Andreas Gorr

Ohne Rückstand in die Kabine zu gehen war nicht unwichtig, doch der selbstbewusste Danny Konsek meinte: „So wie unsere Ergebnisse in der Rückrunde waren, hätte uns auch ein Rückstand nichts ausgemacht.“ In der Kabine nahm Konsek einige Anpassungen vor, das hohe Anlaufverhalten wich einem Mittelfeldpressing, die Gegner kamen kaum noch zu Möglichkeiten. Personell nahm der Trainer eine wegweisende Entscheidung vor, Winterneuzugang Jonathan Zuber ersetzte Max Laubheimer in der Defensive. In der 63. Minute schraubte sich der Joker bei einem Eckball von Maik Bauer höher als alle Gegenspieler und köpfte die Gäste erneut in Führung. Bauer fand in der 81. Minute erneut Welsch mit einem Ball in die Tiefe, die vierte Vorlage Bauers und das dritte Tor von Welsch machten den Deckel auf die Partie. Konsek scherzte, Welsch hätte noch mehr Treffer erzielen können: „Wenn er einen ganz brutalen Tag erwischt, macht er noch zwei mehr. Aber darüber ärgert er sich selbst am meisten. Ich glaube, er hat jetzt Blut geleckt und will die Torschützenkanone holen.“

Trifft wie er will: Flachts Stürmer Christopher Welsch ist aktuell kaum zu bremsen Foto: Andreas Gorr

Der Sommerneuzugang vom SV Friolzheim absolvierte bisher 23 von 24 Saisonspielen für die Flachter, davon 17 über die volle Distanz. Daraus stehen sieben Vorlagen und satte 26 Treffer zu Buche, Mousa El Arkoubi von der Spvgg Weil der Stadt steht nur noch ein Tor vor Welsch an der Spitze der Torschützenliste. Besonders in den letzten Wochen läuft Welsch zur Höchstform auf, aus den vergangenen drei Partien stehen zehn Tore zu Buche. Gemeinsam mit Maik Bauer ist Welsch der Garant für die starke Flachter Rückrunde. In 17 Saisonspielen kommt Bauer auf acht Treffer und neun Vorlagen, liefert also durchschnittlich eine Torbeteiligung pro Spiel ab. 14 davon gelangen Bauer in der Rückrunde, der TSV Flacht vermeldete zum Wochenstart Bauers Zusage für die kommende Spielzeit, die auf Instagram mit einem Video des Ballermann-Sängers Breitner angekündigt wurde. Danny Konsek warnte die Spvgg Weil der Stadt vor dem kommenden Duell: „Das letzte Heimspiel der Saison wollen wir gewinnen.“

TSV Höfingen trotz spätem Ausgleich gerettet

Die Spvgg Weil der Stadt thront fest auf Rang drei, nach unten wie nach oben wird in den kommenden Spielen nichts mehr passieren. Für die Städter wird das 2:2 gegen den TSV Höfingen daher wenig Kopfschmerzen bereiten, dem TSV bedeutet dieser eine Zähler umso mehr. Höfingen knackt die 30 Punkte und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf den KSV Renningen, die bei drei ausstehenden Spielen den Relegationsplatz belegen. Damit ist für den TSV Höfingen der Klassenerhalt rechnerisch eingetütet. „Ein gutes Gefühl, es geschafft zu haben“, gab der Höfinger Trainer Marco Russo zu Buche, eine Mischung aus Stolz und Erleichterung macht sich beim TSV breit.

TSV-Coach Marco Russo kann entspannter auf die letzten Spieltage blicken. Foto: Andreas Gorr

Es hätte sogar deutlicher werden können, hätte die Mannschaft nicht in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert, Jan Holzhäuser köpfte einen ruhenden Ball in die Maschen (90.+1). Die Gäste gingen auf dem Höfinger Rasenplatz in Führung, zunächst konnte Kim Witte im Kasten mehrfach den Rückstand für den TSV verhindern. Doch nach einem Fehlpass in der Defensive spielte der Tabellendritte Tarik Ören im Strafraum frei, der Winterneuzugang ließ sich die Chance allein vor dem Tor nicht nehmen (29.). „Das darf nicht passieren“, ärgerte sich Trainer Russo, der allerdings noch vor der Pause den Ausgleich bejubeln durfte. Aus einem Gewühl im Strafraum traf Valentin Lukas Rademann (41.).

Kim Witte (Mi.) hielt gut, wurde aber zweimal bezwungen. Foto: Andreas Gorr

In der 49. Minute köpfte Sebastian Schleweck den TSV in Führung, in der Nachspielzeit entriss dann Holzhäuser den Hausherren den Sieg. Das Unentschieden gegen den Tabellendritten stellt unter den Umständen „zwei verlorene Punkte“ dar, meinte Marco Russo. Abermals ließ seine Mannschaft mehrere Möglichkeiten aus, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. „Das war ein Spiegelbild der Saison“, meinte der Coach, der nun trotzdem mit dem TSV Höfingen in der Liga bleibt.

Vier Rutesheimer in der Elf der Woche – dreifache Serie für Welsch

Höfingens Ausgleichsschütze Valentin Lukas Rademann schaffte es nach dem 27. Spieltag in die Fupa-Elf der Woche. Mit Nicolas Müller vom FC Gerlingen gesellt sich ein weiterer Torschütze im Mittelfeld hinzu, in der Defensive steht Teamkollege und Doppelpaker Maximilian Graf. Die beiden Torschützen des SV Gebersheim, Verteidiger Jan Kososky und Stürmer Bernhard Kreis, wurden von den Nutzern ebenfalls gewählt.

Bernhard Kreis (Mi.) glich für den SV Gebersheim aus. Foto: Andreas Gorr

Neben Kreis stehen im Angriff Sermin Zekjiri, der für Drita Kosova Kornwestheim das Führungstor gegen die SpVgg Renningen erzielte, sowie zum dritten Mal in Folge Christopher Welsch vom TSV Flacht. Den größten Block stellt die SKV Rutesheim mit den treffsicheren Mittelfeldspielern Tomas Gioia und Aykan Seymen sowie den Landesliga-Verstärkungen Jay Kiloko in der Verteidigung und Silas Wöhr im Tor.

28. Spieltag: SV Gebersheim und Spvgg Warmbronn kämpfen um Anschluss

Im nun wieder enorm engen Titelkampf der Kreisliga A2 muss die SpVgg Renningen am 28. Spieltag bei der SKV Rutesheim II bestehen, während Drita Kosova Kornwestheim den ebenfalls im Tabellenkelle befindlichen SV Leonberg/Eltingen empfängt. Beide Gegner der Titelaspiranten benötigen dringend Punkte für den sicheren Verbleib in der Liga, der TV Möglingen kann beim KSV Renningen mit einem Sieg den eigenen Klassenerhalt in trockene Tücher bringen.

Durch den Rückzug des TSV Münchingen II (li. Julian Guha) haben die TSF Ditzingen (re. Khaleddaham Pascale Djellali) am kommenden Wochenende spielfrei. Foto: Andreas Gorr

Während sich mit dem TSV Höfingen und dem TSV Heimerdingen II zwei Teams duellieren, die den Abstiegskampf hinter sich haben, kämpft die Spvgg Warmbronn beim SV Gebersheim um die Rückkehr auf Platz vier. Diesen will der TSV Flacht im Heimspiel gegen die Spvgg Weil der Stadt verteidigen. Für den FC Gerlingen und die TSF Ditzingen steht ein spielfreies Wochenende ins Haus.