Fußball Kreisliga A2 Bauer und Welsch führen TSV Flacht zum nächsten Sieg
SKV Rutesheim und FC Gerlingen feiern Siege im Abstiegskampf. Der SV Gebersheim dreht einen Rückstand in zehn Minuten, der TSV Höfingen macht den Klassenerhalt perfekt.
SKV Rutesheim und FC Gerlingen feiern Siege im Abstiegskampf. Der SV Gebersheim dreht einen Rückstand in zehn Minuten, der TSV Höfingen macht den Klassenerhalt perfekt.
Die gegenläufige Form des TSV Flacht und der Spvgg Warmbronn spiegeln sich auch in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A2 nach dem 27. Spieltag wieder, die erneut siegreichen Flachter verdrängen die abermals erfolglosen Warmbronner vom vierten Platz, durch den Sieg des SV Gebersheim rutschen die Warmbronner sogar hinter jene auf Platz sechs ab.