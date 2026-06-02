Fußball Kreisliga A2 Donnerwetter! Drei Spielabbrüche in der Kreisliga!
Am 29. Spieltag finden nur drei Spiele ein Ende, in denen die unterlegene Mannschaft jeweils einen desolaten Eindruck hinterlässt. Drei Spiele enden vorzeitig.
Am 29. Spieltag finden nur drei Spiele ein Ende, in denen die unterlegene Mannschaft jeweils einen desolaten Eindruck hinterlässt. Drei Spiele enden vorzeitig.
Die tabellarischen Bewegungen in der Kreisliga A2 beschränken sich nach dem 29. und vorletzten Spieltag auf sportlich unbedeutende Regionen. Durch den Triumph gegen den FC Gerlingen überholt der TV Möglingen den spielfreien TSV Höfingen sowie die TSF Ditzingen, die einen von drei Spielabbrüchen des Spieltages zu verkraften hatten.