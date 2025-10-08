Fußball Kreisliga A2 SKV Rutesheim II – die Schützen- und Knipser-Vereinigung
Beim SV Leonberg/Eltingen II fällt das Toreschießen plötzlich schwer, bei der SKV Rutesheim II dafür umso leichter. Der TSV Flacht verschafft sich im Keller etwas Luft.
Beim SV Leonberg/Eltingen II fällt das Toreschießen plötzlich schwer, bei der SKV Rutesheim II dafür umso leichter. Der TSV Flacht verschafft sich im Keller etwas Luft.
Im Gleichschritt marschieren Ligaprimus Drita Kosova Kornwestheim und die SpVgg Renningen als ärgster Verfolger an der Spitze der Kreisliga. Dahinter bleibt neben der SKV Rutesheim II nun auch die Zweitvertretung des TSV Münchingen nach dem vierten Sieg in Serie an den Spitzenplätzen dran. Weiter hinten pirscht sich die torfreudige Spvgg Weil der Stadt an das obere Drittel heran. Im Tabellenkeller springt der TSV Flacht nach seinem ersten Befreiungsschlag wieder an das rettende Ufer und lässt unter anderem den KSV Renningen hinter sich.