Fußball Kreisliga A2 SV Gebersheim mit Kurs auf Platz vier
Beim TSV Heimerdingen II gelingt der Mannschaft von Kai Liedtke ein souveräner Erfolg, der das Team auf Rang fünf hievt. Dennoch bleibt der Gebersheimer Trainer entspannt.
Beim TSV Heimerdingen II gelingt der Mannschaft von Kai Liedtke ein souveräner Erfolg, der das Team auf Rang fünf hievt. Dennoch bleibt der Gebersheimer Trainer entspannt.
Kai Liedtke hält den Ball flach. Auch wenn sein SV Gebersheim in der Fußball-Kreisliga A2 aktuell nur noch einen Zähler Rückstand auf die viertplatzierten Spvgg Warmbronn hat, bläst der Trainer, der im Sommer vom Stuttgarter Bezirksligisten SV Vaihingen kam, nicht zum Großangriff. „Es wäre schön, wenn es am Ende reicht“, meinte Liedtke nach dem 3:1-Erfolg beim TSV Heimerdingen II.