Fußball Kreisliga A2 TSV Heimerdingen II ist abgestiegen
Drita Kosova Kornwestheim schlägt Spvgg Warmbronn deutlich, SV Leonberg/Eltingen II kommt in Flacht unter die Räder. TSF Ditzingen und SKV Rutesheim II kassieren vier Gegentore.
Drita Kosova Kornwestheim schlägt Spvgg Warmbronn deutlich, SV Leonberg/Eltingen II kommt in Flacht unter die Räder. TSF Ditzingen und SKV Rutesheim II kassieren vier Gegentore.
Der Kampf um die Ränge hinter dem enteilten Spitzen-Trio der Kreisliga A2 spitzt sich im Saisonendspurt nach dem 26. Spieltag weiter zu, die Plätze vier und sieben trennt ein einziger Zähler.