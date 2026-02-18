Fußball Kreisliga A2 TSV Höfingen holt Big Points in Warmbronn
Endlich wieder Kreisliga! Der Rückrundenstart in der Kreisliga A2 wartet mit sportlichen Leckerbissen auf und macht Lust auf die kommenden Wochen.
Ein Novum nach mehreren Wochen. Erstmals seit dem zweiten Spieltag ist Herbstmeister Drita Kosova Kornwestheim vom ersten Tabellenplatz verdrängt. Obwohl die Kornwestheimer ihren Rückrundenauftakt beim TSV Münchingen gewannen, zieht die SpVgg Renningen mit der nun besseren Tordifferenz am punktgleichen Konkurrenten vorbei.