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  6. GSV Hemmingen krönt sich zum Last-Minute-Meister

Fußball Kreisliga B GSV Hemmingen krönt sich zum Last-Minute-Meister

Fußball Kreisliga B: GSV Hemmingen krönt sich zum Last-Minute-Meister
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Es steht ihnen auf die Brillen geschrieben: Der GSV Hemmingen um Trainer Marco Dobler (li.) und seinen spielenden Co-Trainer Maximilian Kaluza ist Meister! Foto: Stefan Schmid

Nachdem der GSV Hemmingen in der Kreisliga B4 zwei Spieltage vor Schluss noch Dritter war, hatte Trainer Marco Dobler die Meisterschaft eigentlich abgeschrieben. Doch es kam anders.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Am Ende der Spielzeit 2017/18 stieg der GSV Hemmingen aus der Kreisliga A2 ab, Marco Dobler stand als Außenverteidiger im Kader. Am 7. Juni dieses Jahres machte der GSV am letzten Spieltag den Meistertitel in der Kreisliga B4 und den Wiederaufstieg nach acht Jahren Abstinenz perfekt, Marco Dobler stand als Cheftrainer an der Seitenlinie.

Der Coach ist mit der Saison „hochzufrieden“ und sagt: „Ich bin nicht mit der Erwartung in die Saison gegangen, dass wir ganz oben stehen werden. Ich wollte eigentlich unter die Top drei kommen.“ Vizemeister TSV Weissach und den Drittplatzierten SpVgg Renningen II hatte Dobler als starke Konkurrenten auf der Rechnung.

Zu Recht, wie sich zeigte, denn der GSV Hemmingen verlor beide Spiele gegen Weissach sowie das Rückspiel in Renningen. Der Clou jedoch: alle übrigen Spiele gewann Doblers Mannschaft, der meint: „Die Konstanz hat am Ende den Ausschlag gegeben.“

Die Saison wurde zu einem Auf und Ab, zu einem Pendeln zwischen Platz eins und drei. Insgesamt war der GSV nach nur neun von 26 Spieltagen Tabellenführer (Renningen II sechs, Weissach elf).

„Vielleicht stolpert doch jemand“

Doch Marco Dobler sieht sich dennoch als verdienten Sieger, da sein Team gegen die „vermeintlich kleinen Gegner“ zuverlässig Punkte einfuhr. Nachdem Hemmingen vom 17. bis zum 20. Spieltag die Tabellenspitze hütete, rutschte das Team in den Folgewochen wieder auf Rang drei ab, wo man zwei Spieltage vor Schluss weiter ausharren musste. „Die Meisterschaft hatten wir eigentlich schon abgehakt“, blickt Dobler zurück, „wir wollten aber bis zum Saisonende alles reinhauen, vielleicht stolpert doch noch jemand.“

Das geschah auch, am vorletzten Spieltag patzte der Kontrahent aus Renningen beim TSV Merklingen II. „Damit haben wir nicht gerechnet“, erzählt Dobler, der das Ergebnis bereits vor der eigenen Partie erfuhr und versuchte, geheim zu halten. Allerdings verbreitete sich die frohe Kunde vorzeitig, Dobler wusste: „Wenn wir das vorletzte Spiel gegen die Spvgg Mönsheim gewinnen, werden wir es auch in Merklingen schaffen und als Erster in die Sommerpause gehen.“ Es gelang: Am letzten Spieltag verdrängte Hemmingen den TSV Weissach in die Relegation.

Wilde Party: der GSV Hemmingen kehrt in die Kreisliga A zurück. Foto: Stefan Schmid

Der langjährige Hemminger Spieler Dobler heuerte zur Saison 2023/24 als Trainer an. Der GSV erlebte in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel Bewegung, der Verein zählte drei Abstiege, zwei Aufstiege und zwei verlorene Relegationen. Entsprechend erleichtert ist Dobler, dass der Umweg in dieser Saison vermieden wurde und seine Spieler diesem Druck nicht ausgesetzt wurden.

Als besondere Stärke seines Teams hebt er Kameradschaft und Zusammenhalt hervor. Schlüsselspieler fanden sich besonders in der Defensive, die neun Spiele ohne Gegentor blieb, unter anderem dreimal in Folge Anfang November. Vorn glänzte Tim Drohomiretzki mit 19 Saisontoren.

Das Ziel ist der langfristige Verbleib in der A-Liga

Sechs Jahre in Folge spielte der GSV bis 2013 in der Kreisliga A, danach gab es nur noch ein einjähriges Gastspiel. Das Ziel lautet ganz klar, sich wieder länger zu halten. Marco Dobler kann weiter auf seinen eingespielten Kader, der gereift ist und über ein starkes Teamgefüge verfügt, wie der Trainer betont. Nachdem die Mannschaft zuletzt zur oberen Hälfte der Tabelle zählte, sieht sich Dobler künftig in neuer Rolle: „Wir werden Lehrgeld zahlen, leiden und gegen den Ball arbeiten müssen.“ Dennoch freut er sich auf die neue Saison und darauf, dass er mit seinem GSV Hemmingen wieder vermehrt auf erste Mannschaften treffen wird.

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