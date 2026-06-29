Fußball, Kreisliga B: Hurra, die Fortuna ist wieder da

Vor einem Jahr hat der FV Fortuna Böblingen sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Wobei das Wort „feiern“ in diesem Zusammenhang etwas übertrieben ist. Denn mangels Spieler nahm der Verein im Jubiläumsjahr nicht am Spielbetrieb teil und veranstaltete deshalb nur im Herbst vergangenen Jahres einen Jubiläumskick gegen die Freizeitkicker von Kanne Knobler.

Doch das ändert sich zur neuen Saison grundlegend: Die Fortunen feiern ihr Comeback und gehen in der Kreisliga B im Bezirk Stuttgart/Böblingen wieder an den Start. Noch ist unklar, in welcher Staffel. Da die Böblinger keine Reserve gemeldet haben, werden sie voraussichtlich der Staffel VII oder alternativ der Staffel VIII zugeteilt. Ihre Heimspiele tragen sie weiterhin im Dagersheimer Waldstadion auf Kunstrasen aus.

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Dass der Verein es mit seinem Wiedereinstieg ernst meint, verdeutlichen die bereits fünf vereinbarten Freundschaftsspiele. Beim SV Oberjesingen II soll am 26. Juli um 13 Uhr die Rückkehr auf dem grünen Rasen erfolgen. Trainer wird Zeljko Milcic sein, der nach achtjähriger Pause zurückkehrt. Zuvor war er bei der SV Böblingen, dem VfL Herrenberg, der SpVgg Renningen und dem TSV Ehningen tätig. Bei letzterem übergab er nach fünf Jahren das Zepter an die jetzigen Maichingen-Trainer George Berberoglu und Javier Klug.

Von der SVB II kommen einige Spieler

Unterstützt wird er von Marc Stefani, der in der Vorrunde noch bei der SV Böblingen II in der Verantwortung stand. Von der Landesliga-Reserve werden ein paar Spieler zu den Fortunen wechseln, zudem werden ehemalige Kicker wie Daniel Glavan, Adrian Klein und Tsvetomir Petkov wieder einsteigen. Zuletzt kam auch Matthias Scheele noch hinzu.

In der hiesigen Fußballszene bekannt: Trainer Zelco Milcic (links), der 2008 die SV Böblingen trainierte, wird jetzt bei der Fortuna das Kommando übernehmen. Foto: Eibner

„Bei unserem Neunmeterturnier kam immer wieder die Frage auf, ob wir wieder eine Mannschaft melden. Bei der Mitgliederversammlung im Dezember wurde es dann konkreter. Ein paar ehemalige Spieler haben gleich zugesagt, danach wurden es immer mehr“, berichtet Simon Schäfer, zweiter Vorstand und sportlicher Leiter. Der Kader umfasst momentan mehr als 20 Spieler. Man wollte einen Trainer ohne Fortuna-Vergangenheit und wurde in Milcic fündig.

Die Freude rund um den Neustart ist groß

„Die Euphorie ist sehr groß, die Zuschauer freuen sich. Im ersten Jahr wollen wir Aufbauarbeit leisten. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen“, sagt Schäfer, der noch nicht zu weit nach vorne schauen will, aber zunächst einen Mittelfeldplatz anpeilt. Wichtig ist ihm, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. So waren die ehemaligen Coaches Willi Zimmermann und Adamo Zizzo bei der Spielerakquise behilflich. Der Ex-Holzgerlingen-Stürmer Adriano Scarano unterstützt die Fortuna bei der Sponsorensuche.

„Fortuna ist ein schlafender Riese“, sagt Milcic. „Viele Menschen identifizieren sich mit dem Verein. Wir wollen nicht die Fehler machen, die dazu geführt haben, dass Fortuna vorübergehend von der Bildfläche verschwunden ist. Ich will den Verein wieder auf Vordermann bringen und zur Kontinuität beitragen.“ Es sei nun eine Herkulesaufgabe, aus den einzelnen Spielern eine funktionierende Mannschaft zu formen. „Aber einfach kann jeder“, betont Milcic. Trainingsstart ist am kommenden Sonntag mit einem „leichten Aufgalopp“. Am vergangenen Sonntag waren Schäfer und Milcic abends in Dagersheim, um eine Bestandsaufnahme bezüglich Trikots und Co. zu machen.

Meisterschaft, erster Teil: Im Sommer 2014 feiert Fortuna Böblingen die Meisterschaft in der Kreisliga B. Zwei Jahre später folgt der Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Fortuna Böblingen

Zur Erinnerung: Fortuna Böblingen stieg in der Corona-Abbruchsaison 2020/21 freiwillig aus der Bezirksliga in die Kreisliga B ab und meldete sein Team nach der Spielzeit 2021/22 ab. Insgesamt fünf Jahre kickten die Fortunen, die in ihren Anfangsjahren bis weit in die 80er-Jahre nur Kanonenfutter waren, im Bezirksoberhaus, nachdem ihnen zwischen 2014 und 2016 der Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga gelungen war. Auch das Erreichen des Bezirkspokalendspiels in der Saison 2007/08 gilt als ein großer Erfolg in der Vereinsgeschichte, auch wenn es gegen die SV Böblingen II 1:4 verloren wurde.

Nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Fortuna ist wieder da - und will von der kommenden Saison an wieder im regulären Kreisliga-B-Betrieb für positive Schlagzeilen sorgen. Dabei gilt unverändert die Devise: Fortuna Böblingen, das ist und bleibt der etwas andere Fußballverein.