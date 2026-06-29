Fußball, Kreisliga B Hurra, die Fortuna ist wieder da
Nach vier Jahren Kunstpause will Fortuna Böblingen wieder am regulären Spielbetrieb teilnehmen. Von der kommenden Runde an erfolgt der Neustart in der Kreisliga B.
Nach vier Jahren Kunstpause will Fortuna Böblingen wieder am regulären Spielbetrieb teilnehmen. Von der kommenden Runde an erfolgt der Neustart in der Kreisliga B.
Vor einem Jahr hat der FV Fortuna Böblingen sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Wobei das Wort „feiern“ in diesem Zusammenhang etwas übertrieben ist. Denn mangels Spieler nahm der Verein im Jubiläumsjahr nicht am Spielbetrieb teil und veranstaltete deshalb nur im Herbst vergangenen Jahres einen Jubiläumskick gegen die Freizeitkicker von Kanne Knobler.