Fußball-Kreisliga B Warum die Spvgg Rommelshausen ein riesiges Punktepolster verspielt hat
Für viele Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet der Fellbacher verlief die Runde mit Höhen und Tiefen
Für viele Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet der Fellbacher verlief die Runde mit Höhen und Tiefen
Sieben Fußball-Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung haben in der jüngst abgelaufenen Saison in den verschiedenen Staffeln der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall um Tore und Punkte gekämpft. Mit dem TV Oeffingen II (Staffel 3) und dem TV Stetten (Staffel 1) haben zwei als Meister den Direktaufstieg in die Kreisliga A geschafft (wir haben berichtet). Wie es den anderen fünf Teams ergangenen ist und ob sie ihr Saisonziel erreicht haben, lesen Sie im Folgenden: