Fußball-Kreisliga B: Warum die Spvgg Rommelshausen ein riesiges Punktepolster verspielt hat

Sieben Fußball-Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung haben in der jüngst abgelaufenen Saison in den verschiedenen Staffeln der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall um Tore und Punkte gekämpft. Mit dem TV Oeffingen II (Staffel 3) und dem TV Stetten (Staffel 1) haben zwei als Meister den Direktaufstieg in die Kreisliga A geschafft (wir haben berichtet). Wie es den anderen fünf Teams ergangenen ist und ob sie ihr Saisonziel erreicht haben, lesen Sie im Folgenden:

Staffel 1: Nach dem Abstieg im entscheidenden Relegationsspiel vor gut einem Jahr hatte Rifaat Al-Shammaa, der Spielertrainer der Spvgg Rommelshausen, angekündigt, dass er mit seinem Team alles in die Waagschale werfen werde, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Zur Winterpause schien es, als ob die „Römer“ ihr Versprechen wahr machen würden. Das Team lag an der Tabellenspitze, hatte fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten SV Hegnach und acht auf den drittplatzierten TV Stetten. 14 Begegnungen später war der Frust bei den Beteiligten riesengroß. Obschon die Spvgg, bei der auch der ehemalige Oberliga-Spieler und Ex-Fellbacher Claudia Paterno angeheuert hatte, mit 36 Gegentoren die beste Defensive stellte und mit 106 Toren die zweitbeste Offensive – Paterno traf 18-Mal und damit am häufigsten –, fand sie sich im Abschlussklassement nur auf dem dritten Platz wieder. Besonders dramatisch: Die Spvgg hatte mit 66 Punkten gleichviel gesammelt wie der Zweite SV Hegnach und dazu die deutlich bessere Tordifferenz. Doch weil in der Kreisliga B der direkte Vergleich ausschlaggebend ist, hatte der SV Hegnach mit dem 3:3 im Hinspiel und dem 3:1-Sieg im Rückspiel die Nase vorn.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga B TV Stetten Zur Winterpause noch acht Punkte zurück – jetzt Meister und Aufsteiger Die Fußballer des TV Stetten schaffen als Meister der Staffel 1 der Kreisliga B nach nur einer Spielzeit den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga A.

Dass es in der zweite Saisonphase nicht mehr so gut lief, hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen, glaubt Al-Shammaa, habe seine junge Mannschaft dem Druck nicht standgehalten, zum anderen blieb die Spvgg vom Verletzungspech nicht verschont. Richard Wolf hatte sich Mitte November eine Mittelfußverletzung zugezogen, Luca Squillacioti Mitte April einen Kreuzbandriss und Georgios Liakas ereilte im April ebenfalls verletzungsbedingt das Aus – in der ersten Partie nach seiner Sechs-Spiele-Sperre wegen einer roten Karte am 1. März. „Damit haben drei wichtige Spieler gefehlt“, sagt Al-Shammaa. Nach dem 16. Spieltag hatte die Spvgg ihre Tabellenführung, die sie seit dem neunten Spieltag inne hatte, erstmals wieder verloren. Und nach dem 1:3 beim SV Hegnach am viertletzten Spieltag war dann klar, dass „wir es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen würden“, sagt Al-Shammaa. Und die beiden Konkurrenten haben sich keinen Ausrutscher mehr geleistet.

Für die neue Runde nimmt die Spvgg nun einen neuen Anlauf – erneut mit Al-Shammaa als Spielertrainer, für den es dann die vierte Saison sein wird. Und unter anderen auch mit Hugo Kretschmar, der zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Saison sechs Einsätze beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach, davor kickte er unter anderen beim VfB Stuttgart (zwölf Einsätze in der U17, ein Einsatz in der U19).

Nichts zu erben gab es einmal mehr für den FC Jat Fellbach, der mit sieben Zählern am Tabellenende steht. Am siebten Spieltag hatte das Team die rote Laterne übernommen und nicht mehr abgegeben. Zum Saisonauftakt hatte es einen 4:2-Sieg gegen den TSV Neustadt gegeben, Ende Oktober ein 1:1 bei den SF Höfen-Baach und am letzten Spieltag noch einen 1:0-Sieg gegen Zrinski Waiblingen. Insgesamt trafen die Jat-Spieler 23-mal bei 139 Gegentoren. Zwei Teams netzten zweistellig ein: Der TSV Schlechtbach (20:0) und der TV Stetten (12:0).

Staffel 3: „Hätte, würde, könnte.“ Ein Spruch, den sich auch Antonio De Cristofaro, der Trainer des TSV Schmiden II, auf die Fahnen schreiben kann. Denn hätte er in der abgelaufenen Runde immer alle seine Spieler zur Verfügung gehabt, „hätten wir bestimmt ganz oben mitspielen können“. Doch weil das nicht der Fall war, er immer wieder umbauen musste, reichte es am Ende mit zehn Punkten Rückstand auf den Meister TV Oeffingen II eben „nur“ zum vierten Platz. „Für die ganzen Umstände bin ich trotzdem sehr zufrieden“, sagt De Cristofaro, der auch in der kommenden Saison für die „Zweite“ des TSV verantwortlichen zeichnen wird. Immerhin reichte es zu 18 Siegen. Unentschieden haben die Schmidener, die auch immer mal von Spielern aus dem eigenen Bezirksliga-Kader unterstützt wurden, kein einziges Mal gespielt. Konstanten gab es in der Saison wenig. Mal sei das Mittelfeld stark gewesen, dann die Abwehr – je nachdem, welche Spieler gerade zur Verfügung standen. Erfolgreichster Torschütze war Norris De Cristofaro mit neun Treffern, Silas Traunecker traf achtmal, Bastian Ihm siebenmal. Einen Topwert hat der TSV II in Sachen (Un)Fairness erzielt: Die Spieler holten sich insgesamt 60 gelbe Karten ab – so viele gab es in keiner anderen Mannschaft.

Francesco Lamanna, der Spielertrainer der Spvgg Rommelshausen II, blickt auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück. Wobei die Hinrunde aber gänzlich zum Vergessen war. Mit gerade einmal zwei Siegen und vier Unentschieden fanden sich die „Römer“ auf dem elften Platz wieder. Verantwortlich für den schlechten Start macht Lamanna den Wechsel von der Staffel 4 in die Staffel 3, die seiner Ansicht nach deutlich stärker ist. „Wir haben das relativ kurz vor der Runde erfahren, das hat uns geschockt und den Spaß genommen“, sagt der Coach. „Und genau so haben wir dann auch gespielt.“ Eigentlich hatte die Mannschaft in der Staffel 4 mehr reißen wollen als in der Vorsaison, in der sie mit 43 Punkten Sechste geworden war.

In der Rückrunde haben sich Spieler und Trainerteam dann am Riemen gerissen. „Wir haben viel gearbeitet, ein paar taktische Veränderungen vorgenommen und die Herausforderung angenommen“, sagt Lamanna, der in der Trainerarbeit von Justin Lo Re (früher Nestler) unterstützt wurde und auch weiterhin unterstützt wird. So holte das Team in der Rückrunde doppelt so viele Zähler und schloss die Saison auf dem versöhnlichen neunten Platz ab (30 Punkte). Bester Torschütze mit zehn Treffern war Marco Kuhn, Manuel Siegle hat in der Innenverteidigung einen besonders guten Job gemacht und der Stürmer Alexander Glaser hat in der Rückrunde eine „enorme Entwicklung“ genommen.

Staffel 4: Obwohl der TV Stetten II die Saison auf dem sechsten Platz beendet hat, fühlt sich das Ergebnis für den Trainer Patrick Scheib besser an als der vierte Platz in der Vorsaison. Das liegt daran, dass der Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Hertmannsweiler lediglich vier Punkte beträgt. Dass es für ganz vorn im Klassement nicht gereicht hat, lag an Kleinigkeiten, manchmal auch am Spielglück, wobei der Aufstieg nicht das Ziel war. Wie augenscheinlich bei keinem Team der Staffel. Denn die Mannschaften vom ersten bis zum vierten Platz haben alle auf ihr Aufstiegsrecht verzichtet. Nach dem achten Platz in der Hinrunde haben sich die Stettener nach dem Jahreswechsel noch einmal gesteigert und avancierten hinter dem SC Korb II zum zweitbesten Team. „Die Jungs haben sich super weiterentwickelt und vor allem gegen die Spitzenteams super performt“, sagt Patrick Scheib, der seit 2021 Trainer ist. Wichtig sei ihm auch gewesen, dass alle Akteure Spaß haben und bei der Stange bleiben. Das sei gelungen, die Trainingsbeteiligung immer hoch gewesen. Zur neuen Saison werden die erfahrenen Stefan Konzmann, der im letzten Spiel noch einmal vier Tore erzielte und so am Ende als drittbester Liga-Schütze 21 Treffer zu Buche stehen hat, und Andreas Schuster nicht mehr dabei sein. Beide sind in den Fußball-Ruhestand verabschiedet worden.