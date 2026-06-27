Fußball Kreisliga B5 50-Tore-Stürmer schießt TSV Korntal zur Meisterschaft
Dank einer unglaublichen Saison von Ivan Rasic kehrt der TSV Korntal in die Kreisliga A2 zurück. Doch Trainer Kristijan Soldo steckt schon die nächsten hohen Ziele.
Dank einer unglaublichen Saison von Ivan Rasic kehrt der TSV Korntal in die Kreisliga A2 zurück. Doch Trainer Kristijan Soldo steckt schon die nächsten hohen Ziele.
Eine alte Fußballweisheit besagt: die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Turniere. Kristijan Soldo, Trainer des TSV Korntal war daher um eine stabile Defensive in der Kreisliga B5 bemüht, denn: „Wir hatten von Anfang an das Ziel, Meister zu werden“, erzählt Soldo. Zwölf Jahre war der 33-Jährige Jugendtrainer in Korntal und übernahm die Herren zur Spielzeit 2023/24 nach dem Abstieg aus der Kreisliga A2.