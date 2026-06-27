Fußball Kreisliga B5: 50-Tore-Stürmer schießt TSV Korntal zur Meisterschaft

Eine alte Fußballweisheit besagt: die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Turniere. Kristijan Soldo, Trainer des TSV Korntal war daher um eine stabile Defensive in der Kreisliga B5 bemüht, denn: „Wir hatten von Anfang an das Ziel, Meister zu werden“, erzählt Soldo. Zwölf Jahre war der 33-Jährige Jugendtrainer in Korntal und übernahm die Herren zur Spielzeit 2023/24 nach dem Abstieg aus der Kreisliga A2.

Neuland für den TSV, der in den vergangenen 20 Jahren nur eine Spielzeit in der B-Liga verbrachte – der ehemalige Bezirksligist wollte wieder nach oben. Kristijan Soldo trommelte einige seiner ehemaligen Jugendspieler zusammen und holte mit einer jungen Truppe in den ersten beiden Jahren den vierten Platz. Obwohl in beiden Spielzeiten der Rückstand auf die Spitze zweistellig war, spürte Trainer Soldo vor der vergangenen Saison: „Jetzt ist die Zeit. Die zwei Jahre Lernphase haben uns gutgetan.“ Der TSV hatte aufgerüstet, vor der Saison verstärkten mehrere erfahrene Kräfte das Team.

Tim Fugger half dem TSV Korntal mit seiner Landesliga-Erfahrung. Foto: Dario Hrnjkas

Ivan Rasic überragt alle: 50 Saisontore von Korntals Stürmer

Die Routiniers zählt der Trainer zu seinen Schlüsselspielern, doch einer glänzte ganz besonders. Soldos kroatischer Landsmann Ivan Rasic spielte eine herausragende Saison. In 22 Einsätzen schoss der 20-jährige Stürmer unglaubliche 50 Tore. „Es ist Wahnsinn, der Junge ist ein Ausnahmespieler“, schwärmt der Trainer, der Rasic bereits in der Jugend betreute. Der bullige Stürmer vereint „Kraft, Schnelligkeit und Abschlussstärke, er ist einfach ein Stürmer“, schwärmt Soldo. Besonders beeindruckend: Nur einen Treffer erzielte Rasic vom Punkt, zudem blieb er in fünf Spielen torlos. Beim 16:0 gegen den TSV Malmsheim II gelang Rasic mit sieben Toren die persönliche Saisonbestmarke.

Ivan Rasic (Mi.) war in der Saison kaum zu bremsen. Foto: Dario Hrnjkas

Von allen aktiven Herren-Teams in Württemberg stellte der TSV Korntal in dieser Saison die zweitbeste Offensive, dabei wollte Soldo vor allem die Abwehr stabil halten. „Wir haben in der Vergangenheit viele Gegentore bekommen, daher war das Ziel vor allem die Defensive“, erinnert der TSV-Coach. In der Abstiegssaison 2022/23 stellte die Mannschaft mit 127 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Kreisliga A2. Nun kassierte die Mannschaft nur 27 Treffer und stellt mit Vizemeister TSV Schwieberdingen II die beste Hintermannschaft der Liga.

Enges Rückrunden-Duell mit TSV Schwieberdingen II

Obwohl Korntal in allen tabellarischen Statistiken vorn liegt, trennte den Meister am Ende nur ein Punkt vom Verfolger. „Schwieberdingen hat eine überragende Rückrunde gespielt“, zollt Soldo dem Kontrahenten Respekt. Nach der Herbstmeisterschaft brachen die Korntaler zur Rückrunde ein und holten vier Punkte weniger als der Vizemeister. „Wir haben das Spiel gegen Schwieberdingen auf die leichte Schulter genommen“, gesteht Soldo. Die 3-6-Niederlage sei eines der schlechtesten Saisonspiele seiner Mannschaft gewesen. Dennoch steht unterm Strich eine souveräne Saison. Seit dem vierten Spieltag gaben die Korntaler den Spitzenplatz nicht mehr aus der Hand und gewannen alle 13 Heimspiele.

Am Ziel: Korntal-Kapitän Adis Delalic (li.) empfängt den Meisterwimpel von Staffelleiter Carsten Gieße. Foto: Dario Hrnjkas

Nach Aufstieg in Kreisliga A2: Trainer Kristijan Soldo steckt hohe Ziele.

Nun kehrt das Team wieder in die Kreisliga A2 zurück. „Ich denke, wir haben gutes Potenzial“, sagt der Coach. Es wird leichter taktischer Veränderung bedürfen, der Fokus dürfte noch mehr auf der Defensive liegen. Aber Soldo meint: „Das ist manchmal einfacher als 90 Minuten auf ein Tor zu spielen.“

TSV-Trainer Kristijan Soldo richtet den Blick nach oben. Foto: Dario Hrnjkas

Er freut sich vor allem darauf, wieder auf erste Mannschaften zu treffen, in der B5 gab es davon bei 14 Teams nur fünf. Schade findet er es, dass es nicht zum Derby gegen den TSV Münchingen II kommt, sagt allerdings: „Unser Ziel ist es, vielleicht auch mal wieder gegen die erste Mannschaft zu spielen.“