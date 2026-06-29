Fußball Kreisliga: Flachts Pläne mit der zweiten Mannschaft

Nach achtjähriger Pause gehen die Fußballer des TSV Flacht in der Spielzeit 2026/27 wieder mit zwei aktiven Herren-Mannschaften ins Rennen. Der Verein vermeldete auf seiner Homepage, dass man „zum Meldeschluss am 1. Juni bereits 20 Spieler“ für die neue Zweitvertretung gewinnen konnte. Zeitgleich wirbt der TSV um „weitere fußballbegeisterte Spieler“, die ihr Interesse beim Sportlichen Leiter Ken Geiger anmelden können.

Kurz vor Meldeschluss waren erst 18 Kicker im Boot, die Verantwortlichen waren sich unsicher, ob eine Anmeldung wirklich vollzogen werden sollte. „Es war ein Gefühl, dass man nichts zu verlieren hat, weil es ja noch keine bestehende Mannschaft gibt“, schildert Geiger. „Dann hast du aber 18 Spieler, die sich zu dir bekennen und die nächste Saison dabei sein wollen. Auf einmal hast du eine Verantwortung den Spielern gegenüber, obwohl noch nichts steht.“

Dieser Verantwortung wollte er gerecht werden, nachdem man den ersten Block in kurzer Zeit gewinnen konnte, war er optimistisch, dass es für mehr reichen wird. Er führte bereits weitere Gespräche und war sich zudem sicher, dass die öffentliche Verlautbarung weiteren Zulauf bewirken könne.

Jugendspieler und externe Zugänge

Damit war die Anmeldung beschlossene Sache. Das Gerüst des neuen Teams steht, das Traineramt wird Justin Bosch übernehmen. Er betreute zuletzt die B-Junioren der SGM Weissach/Flacht und wird mit einigen seiner bisherigen Schützlinge an den Start gehen. Dazu kommen Spieler, die in der ersten Mannschaft weniger zum Zug kamen.

Der Sportliche Leiter erklärt: „Es ist immer wichtig, mit allen so offen zu kommunizieren.“ Diese internen Gespräche waren laut Geiger „überhaupt kein Problem“. Er erzählt von einem Spieler, dem er keine Einsatzgarantien im ersten Team geben konnte und dem er zusicherte, sich um die Verwirklichung der zweiten Mannschaft zu bemühen.

„Dann hat er mir direkt für die zweite Mannschaft zugesagt“, schildert er. Auch von außerhalb gibt es Verstärkung für die zweite Mannschaft der Flachter. Sie kommen aus Jugendmannschaften von benachbarten Vereinen sowie von Teams aus der Kreisliga B, wo der TSV Flacht II in der kommenden Spielzeit antreten wird.

Mit diesem Slogan bewirbt der TSV Flacht die Neugründung seiner Zweitvertretung. Foto: TSV Flacht

Ken Geiger will langfristig eine enge Verzahnung beider Mannschaften beim TSV Flacht forcieren, in beiden Teams soll dieselbe Spielidee umgesetzt werden. Im kommenden Sommer soll ein gemeinsames Trainingslager stattfinden, auch die Bundesligaspiele der Volleyballerinnen des Vereins sollen gemeinschaftlich besucht werden. „Ich möchte, dass wir gemeinsam ein cooler Haufen sind“, sagt Geiger.

Mehr Wertschätzung gefordert

Zudem fordert er eine höhere Wertschätzung für die zweite Mannschaft ein, die er auf anderen Sportplätzen vermisst. Eine Zweitvertretung sei unter anderem wichtig, um Jugendspieler im Verein zu halten, die nicht sofort den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, meint Geiger. Für verletzte Spieler sollen Einsätze bei der zweiten Mannschaft zudem den Wiedereinstieg erleichtern.

Zur kommenden Saison wird der TSV Flacht II in die Kreisliga B4 eingeteilt. Mit der Anmeldung geht der Verein einen wichtigen Entwicklungsschritt. Bereits bei seinem Einstieg im Frühjahr 2025 keimte der Gedanke in Geigers Kopf. „Es unterstreicht die Ambitionen und die Ausrichtung des Vereins“, sagt der Planer.