Fußball-Landesliga 1: Rückkehrer Gabriel Fota möchte ein Vorbild sein

„Direkt aus dem Kühlschrank, sofort aufs Brot“ lautete der Slogan für eine streichfähige Buttersorte. Für den flexibel einsetzbaren Gabriel Fota galt zum Landesliga-Auftakt: „Direkt aus dem Urlaub, sofort aufs Feld.“ Heimerdingens Nummer 6 erzählt: „Ich bin am Freitag um 5 Uhr morgens losgefahren aus Italien, zehn Stunden später waren wir in Stuttgart. Dann habe ich die Kinder und meine Frau bei den Schwiegereltern rausgelassen, bin schnell heim, hab was gegessen und mich eine Stunde hingelegt und dann ab zum Sportplatz.“

Fota spielte die vollen 90 Minuten durch und erlebte beim 2:2 eine emotionale Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Von 2020 bis 2024 stand er bereits für den TSV Heimerdingen auf dem Feld und feierte in seinem letzten Jahr die Landesliga-Meisterschaft. Den Weg in die Verbandsliga ging er jedoch nicht mit, zum Unverständnis von Fans und Sponsoren. „Es hat nicht mehr so gepasst vom Verein aus“, erklärt Fota rückblickend, spricht vom Budget und dem neuen Trainer, der nicht mehr mit ihm geplant habe.

Gleichzeitig, betont der zweifache Vater, sei ihm der erhöhte Aufwand zu viel geworden, wenngleich er sich das Niveau der Verbandsliga, in der er über 160 Spiele bestritten hat, weiterhin zugetraut hätte. Das Gefühl, vom Verein nicht mehr gewollt gewesen zu sein, habe er jedoch nie gehabt. Er betont deutlich, dass man im Guten auseinander gegangen sei.

Zwischenstation beim TV Pflugfelden

Fota zog es zu Landesligist TV Pflugfelden. Unter dem befreundeten Trainer Luís Rodrigues war er gesetzt, verpasste unter ihm nur ein Spiel und trug viermal die Kapitänsbinde. Doch nach dem Trainerwechsel im April kam kein einziges Spiel mehr dazu. Am Ende der Saison stieg Pflugfelden aus der Landesliga ab, während Heimerdingen in diese zurückkehrte.

Auch Fota entschied sich zur Rückkehr, berichtet dabei über den großen Einfluss des Sportlichen Leiters Daniel Riffert, der ihn in Heimerdingen bereits trainiert hatte. „An einem Abend“, erzählt Fota, „hat mich Daniel Riffert nach der Arbeit angerufen und gesagt ‚Was machst du?‘. Ich sagte ‚Ich fahre jetzt heim‘. Er meinte ‚Wir sitzen in der Kabine, komm’ doch kurz vorbei, wir trinken ein Bierchen‘. Dann bin ich vorbeigekommen, wir haben gesprochen und er hat gesagt ‚Es wäre cool, wenn du noch mal kommst‘.“

So kam es dann auch und Gabriel Fota, den in Heimerdingen alle „Gabi“ nennen, trägt wieder Grün-Weiß. „Jeder war begeistert, dass ich wieder zurückkomme. Ich selbst bin auch sehr froh, dass ich wieder in Heimerdingen bin“, sagt der Neuzugang und hebt das familiäre Umfeld sowie die mannschaftliche Geschlossenheit des Vereins hervor. „Es kann ja sein, dass es mein letztes Jahr ist und so wie es in Pflugfelden aufgehört hat, möchte ich nicht, dass meine Karriere endet“, meint Fota.

Trainer lobt in höchsten Tönen

Er kommt mit dem klaren Anspruch zurück, Stammkraft und Führungsspieler zu sein. „Wenn ich noch Fußball spiele, dann möchte ich auch Stammspieler sein. Würde ich mir das nicht mehr zutrauen, würde ich auch keinen Fußball mehr spielen“, erklärt der mittlerweile 37-Jährige, der weiterhin als Vorbild vorangehen möchte: „Ich würde niemals etwas von einem Spieler erwarten, wenn ich das selbst nicht umsetzen würde.“

Innerhalb der Mannschaft genießt er ein hohes Ansehen, Lars Ruckh bezeichnet ihn als „guten Kumpel“, der auch seinen Wechsel nach Heimerdingen beeinflusst habe. Robin Reichardt sagt über Fota: „immer 100 Prozent“ und lobt dessen Energie und Lautstärke auf dem Feld. Eine besondere Verbindung hat Fota auch zum neuen TSV-Trainer Markus Koch. Neun Jahre verbrachten die beiden zusammen beim VfB Neckarrems, Koch weiß um die Qualitäten seines alten neuen Spielers. „Absolute Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft, Ruhe am Ball, Zweikampfstärke“, schwärmt Koch, „ich kann fast gar nicht aufhören, so viele gute Eigenschaften sind es.“

Auch Fota selbst äußert sich lobend über seinen Coach: „Ich bin von seinem Training sehr begeistert, würde genauso trainieren lassen. Ich schätze seine Arbeit sehr, taktisch ist er auf höchstem Niveau.“ Erneut unter Koch zu trainieren sei ein zusätzlicher Ansporn für seine Rückkehr gewesen, verrät der Routinier. Bereits in Neckarrems hat Koch Fota auf verschiedenen Defensiv-Positionen eingesetzt, für diesen ist seine Flexibilität eine klare Stärke. „Das ist ein Vorteil für jeden Spieler, wenn er auf mehreren Positionen spielen kann. Ich rate auch jedem Spieler, dass er sich nicht auf eine Position fixiert. Wenn man da zwei gute Konkurrenten hat, dann sitzt man vielleicht auf der Bank, aber wenn man ausweichen kann, hat man einen Vorteil“, erzählt Gabriel Fota, der in den ersten Pflichtspielen den rechten Verteidiger spielte.

Ob die Spielzeit für den Altmeister seine letzte sein wird, kann er noch nicht sagen, aber „es ist wahrscheinlich, dass ich meine Karriere in Heimerdingen beenden werde.“ Und danach? „Danach kommt erst mal sehr viel Zeit für meine Kinder“, lacht Fota, sein Sohn spielt ebenfalls Fußball und wird in diesem Jahr eingeschult. Und bevor an ein Karriereende zu denken ist, steht für den TSV Heimerdingen das nächste Ligaspiel an, am Samstag um 15 Uhr gastiert der TV Oeffingen an der Weissacher Straße. Gabriel Fota tippt mit 2:0 auf den ersten Saisonsieg für Heimerdingen.