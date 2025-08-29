Fußball-Landesliga 1 Rückkehrer Gabriel Fota möchte ein Vorbild sein
Gabriel Fota (37) ist nach einem Jahr zurück bei Landesligist TSV Heimerdingen. Er spricht über die Beweggründe von Abschied und Rückkehr, Ambitionen und alte neue Weggefährten.
Gabriel Fota (37) ist nach einem Jahr zurück bei Landesligist TSV Heimerdingen. Er spricht über die Beweggründe von Abschied und Rückkehr, Ambitionen und alte neue Weggefährten.
„Direkt aus dem Kühlschrank, sofort aufs Brot“ lautete der Slogan für eine streichfähige Buttersorte. Für den flexibel einsetzbaren Gabriel Fota galt zum Landesliga-Auftakt: „Direkt aus dem Urlaub, sofort aufs Feld.“ Heimerdingens Nummer 6 erzählt: „Ich bin am Freitag um 5 Uhr morgens losgefahren aus Italien, zehn Stunden später waren wir in Stuttgart. Dann habe ich die Kinder und meine Frau bei den Schwiegereltern rausgelassen, bin schnell heim, hab was gegessen und mich eine Stunde hingelegt und dann ab zum Sportplatz.“