Gäbe es eine Löschtaste, mit der sich missliebige Spieltage beseitigen lassen, sie hätten jene am vergangenen Wochenende wohl gleichzeitig gedrückt. TV Echterdingen, TSV Plattenhardt, MTV Stuttgart – drei Teams, dreimal das gleiche Schicksal. Alle drei verloren durch Gegentore in der Nachspielzeit, und damit ist vollends klar, was die Stunde im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga geschlagen hat. Für die anstehenden nächsten Aufgaben dieses Wochenendes ist der jeweilige Erfolgsdruck groß. Und am Kräherwald zudem der Schrecken. Die jüngste MTV-Trainingseinheit endete für einen Spieler in der Krankenhaus-Notaufnahme. Für ihn dürfte die Saison bereits beendet sein.