Die 2:4-Niederlage beim Spitzenteam 1. FC Eislingen bedeutet für die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen einen Rückschlag im Abstiegskampf und das Schrumpfen des Punktepolsters zum Relegationsplatz auf drei Zähler. Dennoch bleibt der Echterdinger Coach Daniel Heisig gelassen, weil „ich erneut gesehen habe: Das Team ist intakt, völlig fokussiert“.

Geärgert hat ihn die Niederlage der Seinen durchaus. Die Mannschaft habe zwar nicht den allerbesten Tag erwischt, aber einen sehr guten Gegner auf dessen Platz am Rande einer Niederlage gehabt. „Ausgerechnet in einer Phase, als wir am Drücker waren und das eigene 3:2 vergeben haben, bekommen wir den Gegentreffer“, sagt Heisig.

Ärgerlich zudem: Am Spielfeldrand hatte das Echterdinger Trainerteam das Gefühl, der Schütze Aykut Durna stehe gut einen Meter im Abseits – am Tag danach „hat die Videoanalyse den Eindruck bestätigt“.

Klassischer Fehlstart des TV Echterdingen

Indes legten die Gäste einen klassischen Fehlstart hin und der Schlussmann Jannis Duplys – er vertrat den privat verhinderten Stammkeeper Marko Gaspar – hatte nach 33 Minuten bereits zweimal hinter sich greifen müssen. Dominik Cseri und Kevin Gromer netzten für die Platzherren zum „verdienten 2:0“ ein, wie Heisig sagt.

Doch Respekt an sein Team. „Es hat sich immer mehr in die Partie reingebissen“ – und bis zur 48. Minute sogar ausgeglichen. Zuerst verwandelte Caglar Celiktas noch in Hälfte eins einen am starken Giuseppe Pirracchio verursachten Elfmeter. Und kurz nach der Pause ließ sich Flon Ajvazi feiern. Das Momentum konnten die Gäste dann aber wie gesagt nicht nutzen.

Echterdingens Spieler des Spiels

Giuseppe Pirracchio (Nominierung: 3) machte im Mittelfeld auf der linken Seite in Verbindung mit Ismail Oguz viel Betrieb und zeichnete für einige gefährliche Aktionen der Gäste verantwortlich. So setzte er sich unter anderem kurz vor der Pause im Strafraum energisch durch und wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte dann Caglar Celiktas zum Echterdinger Anschlusstreffer. Unmittelbar nach der Pause war Pirracchio auch Ausgangspunkt des 2:2 Ausgleichs durch Flon Ajvazi

1. FC Eislingen: Kuhn – Gromer, Köse, Leonhardt (86. Allmendinger), Reichert – Egrlic (80. Pauen), Hodzic, Sari (72. Hölzli), Öztürk – Cseri (90. Trebuth), Durna (86. Mandir).

TV Echterdingen: Duplys – Theobaldt (77. Mägerle), Kuhn, Milutinovic – Handanagic (46. Babatas), Schmidt, Deutsche (46. Herderich), Pirracchio – Oguz, Celiktas (77. Dölker), Ajvazi (61. Kalchschmidt).