Fußball-Landesliga Ärgerlich für den TV Echterdingen: Auch das Video zeigt klares Abseitstor
Die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen nutzen in Eislingen die Gunst der Stunde nicht und unterliegen mit 2:4.
Die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen nutzen in Eislingen die Gunst der Stunde nicht und unterliegen mit 2:4.
Die 2:4-Niederlage beim Spitzenteam 1. FC Eislingen bedeutet für die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen einen Rückschlag im Abstiegskampf und das Schrumpfen des Punktepolsters zum Relegationsplatz auf drei Zähler. Dennoch bleibt der Echterdinger Coach Daniel Heisig gelassen, weil „ich erneut gesehen habe: Das Team ist intakt, völlig fokussiert“.