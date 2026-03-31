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  6. Andreas Broß übernimmt im Sommer beim TSV Heimerdingen

Fußball Landesliga Andreas Broß übernimmt im Sommer beim TSV Heimerdingen

Fußball Landesliga: Andreas Broß übernimmt im Sommer beim TSV Heimerdingen
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Andreas Broß (li.) kehrt im Sommer an alte Wirkungsstätte zurück, Trainer Markus Koch verlässt den TSV Heimerdingen nach nur einer Saison. Foto: Baumann

Der Fußball-Landesligist aus Heimerdingen findet wieder in die Erfolgsspur – jedoch wird sich der Club von Markus Koch trennen, ein alter Bekannter kehrt zurück.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Der TSV Heimerdingen befindet sich auf dem Weg der sportlichen Besserung, nachdem der Landesligist im vergangenen Jahr noch auf der Krankenstation darbte. Nach der 0:3-Niederlage beim Spitzenreiter FV Löchgau zum Saison-Neustart 2026 fuhr die Mannschaft drei Siege in Folge ein.

 

TV Oeffingen (2:1), TSG Öhringen (2:0) und SG Weinstadt (4:2) wurden geschlagen, der Club kletterte auf Platz neun und blickt hoffnungsfroh auf das, was kommen möge. Diesen Donnerstag (19 Uhr) präsentiert sich der TSV Ilshofen auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße, den die Heimerdinger im Hinspiel 5:1 abgefertigt hatten.

Noch zehn Spiele mit Markus Koch

Für Trainer Markus Koch tickt dabei der Countdown – noch zehn Partien wird der 58-Jährige beim TSV als Chefcoach die Geschicke lenken, am Saisonende trennen sich die Wege wieder. Koch war erst im vergangenen Sommer verpflichtet und mit einem Einjahresvertrag ausgestattet worden. „Es war eine gemeinsame Entscheidung“, sagte Fußball-Chef Uwe Sippel. Der hatte sich gemeinsam mit Sportdirektor Daniel Riffert und dem Trainerteam mit Koch, den Co-Trainern Aleksandar Kostencevski und Nick Reichardt sowie Torwarttrainer Karsten Hönle zusammengesetzt und eine mögliche gemeinsame Zukunft ausgelotet. Ergebnis: Der TSV wird sich neu orientieren.

Andreas Broß im November 2024 als Interimstrainer des TSV Heimerdingen. Foto: Pressefoto Baumann

„Es war rückblickend nicht alles schlecht, aber wir haben vom Trainerteam mehr erwartet“, erklärte Riffert, „dass Markus Koch die Runde mit uns beendet, verdient absolut Respekt.“ Die Maxime beim TSV Heimerdingen lautete offenbar: Ein Neuanfang soll kommen, und der war mit dem aktuellen Trainerteam wohl nicht vorstellbar. „Zum jetzigen Zeitpunkt zu verlängern, war keine Option“, betonte Sippel, der Club benötige allerdings Planungssicherheit für die neue Saison bei den Gesprächen mit den Spielern – und dabei ist es für jeden Kicker wichtig, wie der Name des Trainers lautet.

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Der 53-Jährige hat zum zweiten Mal den Trainerposten beim TSV Heimerdingen übernommen – und setzt im Abstiegskampf auf Teamgeist.

Er heißt Andreas Broß und ist alles andere als ein Neuling beim TSV. In der Verbandsliga hatte der heute 55-Jährige im November 2024 das Team interimsweise übernommen, nachdem sich die Heimerdinger von Spielertrainer Pascal Dos Santos Coelho getrennt hatten. Broß, der bereits von 2009 bis 2016 die TSV-Fußballer trainiert hatte, trat wie vereinbart nach drei Spielen ohne Niederlage (sieben Punkte) vor der Winterpause zurück, weil ihm die Belastung zu hoch erschien, die restliche Saison an der Seitenlinie zu stehen.

„Uns war bei der Verpflichtung wichtig“, unterstreicht Sportdirektor Riffert, „dass ein Trainer kommt, der den Verein gut kennt.“ Da der Ex-Profi seit Jahren einen engen Kontakt zu den Heimerdingern hält und immer wieder Spiele besucht, war diese unabdingbare Voraussetzung mehr als gegeben. „Der TSV Heimerdingen ist mit dem TSV Oberensingen ein Herzensverein von Broß“, sagt Daniel Riffert, der mit dem einstigen Mittelfeldspieler noch bei den TSF Ditzingen zusammengespielt hatte.

Andreas Broß 2012 als Trainer des TSV Heimerdingen Foto: Pressefoto Baumann

Markus Koch nahm das Auslaufen seines Vertrages fatalistisch hin. „Es besteht eine gute Zusammenarbeit, die Trennung zum Saisonende fiel einvernehmlich“, sagte der 58-Jährige. Sein Ziel lautet nach wie vor: Mit dem TSV den Klassenverbleib zu erreichen – und dafür wäre ein vierter Sieg in Folge über den TSV Ilshofen extrem hilfreich. Wie sich das Trainerleben von Markus Koch fortsetzen wird, steht noch in den Sternen. „Ich bleibe im Fußball-Geschäft – nur, wo und wann, das steht heute noch nicht fest“, sagte der scheidende TSV-Coach.

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