Fußball Landesliga Andreas Broß übernimmt im Sommer beim TSV Heimerdingen
Der Fußball-Landesligist aus Heimerdingen findet wieder in die Erfolgsspur – jedoch wird sich der Club von Markus Koch trennen, ein alter Bekannter kehrt zurück.
Der Fußball-Landesligist aus Heimerdingen findet wieder in die Erfolgsspur – jedoch wird sich der Club von Markus Koch trennen, ein alter Bekannter kehrt zurück.
Der TSV Heimerdingen befindet sich auf dem Weg der sportlichen Besserung, nachdem der Landesligist im vergangenen Jahr noch auf der Krankenstation darbte. Nach der 0:3-Niederlage beim Spitzenreiter FV Löchgau zum Saison-Neustart 2026 fuhr die Mannschaft drei Siege in Folge ein.