Der TSV Heimerdingen hat den leichten Aufwärtstrend aus der zweiten Halbzeit beim 2:2 gegen die SSV Schwäbisch Hall nicht halten können. Im Duell der Tabellennachbarn unterlagen die Grün-Weißen beim TSV Crailsheim 1:3 (0:2) und rutschten nach der fünften Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz ab. „Wir haben leider selbst dafür gesorgt, dass sich die Partie schon früh in die falsche Richtung entwickelt“, bedauerte TSV-Trainer Markus Koch.

Nachdem die Gäste durch einen Kopfball von Marco Wanes nach Flanke von Robin Reichardt die erste aussichtsreiche Chance der Begegnung gehabt hatten (5.), leitete ein Fehler von Schlussmann Lukas Emmrich die Niederlage der Heimerdinger ein: Ein auf Ayyub Baroudi geplanter Pass vom eigenen Strafraumeck landete zentral genau in den Füßen eines Gegenspielers. Die Gastgeber spielten mit zwei Pässen Torjäger Daniele Hüttl frei, der keine Mühe hatte, nach sechs Minuten die Führung zu besorgen.

Ärgerte sich über die beiden Patzer, die zu Gegentoren führten: TSV-Trainer Markus Koch (2. v. li.) Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Beide Teams kamen in der Folge nicht zu vielen Möglichkeiten. Crailsheim versuchte es oft über die Flügel, doch die TSV-Defensive ließ im Zentrum keine Abschlussmöglichkeiten zu. Es bedurfte eines erneuten Fehlers der Gäste-Abwehr, damit die Crailsheimer nach 23 Minuten zum 2:0 kamen: Beim Aufbauspiel der Gastgeber über die Mitte standen die Grün-Weißen im Zentrum nicht kompakt genug. Mit einem Steckpass durch die Innenverteidigung spielte Crailsheim Louis Hermann frei, der im 1:1-Duell gegen Emmrich die Oberhand behielt und sein achtes Saisontor erzielte. Auch nach dem 0:2 beschworen die Heimerdinger mit ihren wenigen Schussversuchen keine ernsthafte Gefahr vor dem Tor der Gastgeber.

Erst gegen Ende wird es spannend

In der zweiten Hälfte agierten die Grün-Weißen zwar mit mehr Struktur und hatten gegen abwartende Crailsheimer mehr Ballbesitz, kamen aber auch nicht zu wirklich gefährlichen Situationen vor dem Tor der Gastgeber. Immerhin bekam der TSV mehr Zugriff aufs Spiel, nachdem Coach Koch Martin Kuchtanin aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld nach vorne beordert hatte.

Dennoch bot sich den Gästen in der Schlussphase die Möglichkeit, noch einen Zähler mitzunehmen. Zunächst verkürzte Furkan Yildiz in der 88. Minute auf 2:1, nachdem Crailsheims Keeper Lars Albig den Ball nach einer Flanke nicht festhalten konnte und Yildiz aus dem Gewühl den Ball über die Linie brachte. Prompt griff Verunsicherung bei den Crailsheimern um sich, die sich in der Nachspielzeit bei einem Eckball für den TSV Heimerdingen einer gut besetzten Box gegenübersahen. Doch den Grün-Weißen gelang es nicht, den Ball gefährlich aufs Tor zu bringen. Stattdessen schloss Daniele Hüttl in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion des Spiels einen Konter zum 3:1 ab.

Der Crailsheimer Daniele Hüttl (li./hier gegen den Rutesheimer Maxim Russ) machte mit dem 3:1 den Sack zu. Foto: Pressefoto Baumann

Dass im erkrankten Sebastian Bortel und dem privat verhinderten Salvatore Pellegrino sowie Dennis de Sousa Lourenco wichtige Korsettstangen fehlten, wollte Heimerdingen-Coach Koch nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir haben nur in der Schlussphase gute Energie auf den Platz gebracht“, monierte er. Am kommenden Samstag sollte der TSV Heimerdingen im nächsten Kellerduell gegen die SGM Krumme Ebene dringend punkten, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verpassen. TSV Heimerdingen: Emmrich, Schlick, Kuchtanin, Fota, Schüller, Wanes (58. Traore), Baroudi (46. Baumeister), Tepegoez (88. Geist), Reichardt (58. Yildiz), Gudzevic, Riedmiller (58. Buxmann).