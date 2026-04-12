Fußball Landesliga Aufreger im Derby: Der Strafstoß für den TSV Heimerdingen
Aufstiegsaspirant SKV Rutesheim lässt in der Fußball-Landesliga dem TSV Heimerdingen beim 3:1-Sieg keine Chance. Bei einem Elfmeter gibt es jedoch Unstimmigkeiten.
Aufstiegsaspirant SKV Rutesheim lässt in der Fußball-Landesliga dem TSV Heimerdingen beim 3:1-Sieg keine Chance. Bei einem Elfmeter gibt es jedoch Unstimmigkeiten.
Ein Aufschrei im Sportpark Bühl. Im Landesliga-Derby zwischen der SKV Rutesheim und dem Nachbarn TSV Heimerdingen zeigte Schiedsrichter Niklas Straßer plötzlich auf den Punkt im SKV-Strafraum. Nach einem Freistoß gingen SKV-Stürmer Laurin Stütz (SKV) und sein TSV-Pendant Haris Gudzevic (TSV) im Sechzehner zu Boden – für Straßer ein Strafstoß.