Es war am Mittwochabend lediglich ein Rumpfprogramm. Zwei Spiele nur in der Staffel 2 der Fußball-Landesliga. Die aber haben es in sich gehabt, denn mit ihnen dürften im Aufstiegskampf wichtige Weichen gestellt worden sein – womöglich auch für den TSV Bernhausen, gleichwohl die Filderstädter bloß Zuschauer waren. Fakt ist für sie: Die eigenen Chancen auf den Meistertitel sind vier Spieltage vor Saisonschluss gesunken, jene auf Tabellenplatz zwei und die Relegationsteilnahme dürfen dagegen als vollends angeheizt betrachtet werden. Und an diesem Sonntag (15.30 Uhr) kommt es für die „Veilchen“ nun zu einer Begegnung, die bereits Endspiel-Charakter hat. Gegen den TSV Köngen steigt am Fleinsbach das Topspiel des Wochenendes.