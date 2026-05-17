Fußball-Landesliga Bittere Niederlage für den TSV Bernhausen im Spitzenspiel gegen Köngen
Nackenschlag in der Nachspielzeit für den TSV Bernhausen: Mit dem 1:2 gegen den TSV Köngen verlieren die Landesliga-Fußballer den Anschluss an die Spitze.
Nackenschlag in der Nachspielzeit für den TSV Bernhausen: Mit dem 1:2 gegen den TSV Köngen verlieren die Landesliga-Fußballer den Anschluss an die Spitze.
Der Jubel im Fleinsbachstadion war riesig. Die, die dort lautstark den späten 2:1-Siegtreffer im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga feierten, waren aber nicht die heimischen „Veilchen“ des TSV Bernhausen, sondern der TSV Köngen und seine mehr als hundert angereisten Anhänger. „Sehr bitter“, sagt der Bernhausener Trainer Roko Agatic mit Blick auf die Entscheidung in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Die Seinen verpassen damit den erneuten Sprung auf den Relegationsrang zwei. Und klar ist: Nun wird es schwer, im Aufstiegsrennen noch einmal zurückzukehren.