Fußball Landesliga Brisanz vor dem Derby TSV Heimerdingen vs. SV Leonberg/Eltingen
Ein Sieg wäre für jede der beiden Mannschaften der wahrscheinlich sichere Klassenverbleib – SV-Coacht Robert Gitschier: „Der TSV ist stärker als im Hinspiel.“
Ein Sieg wäre für jede der beiden Mannschaften der wahrscheinlich sichere Klassenverbleib – SV-Coacht Robert Gitschier: „Der TSV ist stärker als im Hinspiel.“
Derbys haben grundsätzlich Brisanz, gesteigert wird diese jedoch, wenn beide Teams gegen den Abstieg kämpfen. Den Klassenerhalt haben die Fußball-Landesligisten TSV Heimerdingen und SV Leonberg/Eltingen beide noch nicht sicher in der Tasche, am Freitag (19.30 Uhr) treffen die Kontrahenten an der Weissacher Straße in Heimerdingen aufeinander.